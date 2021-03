Astăzi, 8 martie, primarul de Țibucani, Ioan Rusu a luat decizia să renunțe la serviciile șefei compartimentului Impozite și Taxe. Asta după ce chiar alesul local a fost cel care a descoperit unde a dispărut o parte din banii pe care localnicii i-au plătit în ultimii mai bine de doi ani. Este vorba de aproximativ 10.000 euro, pe care inspectoarea și i-a însușit începând de la finele anului 2018, printr-un artificiu simplu, dar nimeni din primărie n-a sesizat până acum. „Oamenii din comună mi s-au plâns că plătesc prea mult și am urmărit. Am făcut mai multe ședințe cu toți angajații primăriei și le-am spus să-și vadă de treabă, să respecte cetățenii, să încaseze corect”, ne-a declarat primarul Ioan Rusu. „Ce-am observat: o femeie a plătit 3.000 de lei, iar pe hârtie scria confirmare de plată cu POS. Am mers la persoana respectivă acasă, am întrebat-o și mi-a spus că a plătit cash. Deci, practic, funcționara primăriei încasa banii, dădea omului o hârtie pe care se menționa confirmare prin POS, dar nu mai urma procedura până la capăt, să scoată și chitanța de la POS. Vineri dimineață i-am chemat în birou pe ambii lucrători de la compartimentul Impozite și Taxe, le-am pus hârtiile pe masă și le-am cerut explicații. Doamna în cauză n-a spus decât că o să dea banii înapoi, dar să rămână angajată. I-am invitat afară din birou pe amândoi salariații, am sigilat biroul în prezența Contabilității și a Poliției, i-am trimis acasă și apoi am sunat la Poliția Economică. De astăzi, i-am suspendat contractul de muncă al doamnei inspectoare”.

Polițiștii au făcut o percheziție acasă la funcționară, sâmbătă, 6 martie și au ridicat mai multe documente. Prejudiciul a fost stabilit la 41.676 lei și femeia a fost condusă la audieri și ulterior reținută pentru 24 de ore: „În urma percheziției, au fost ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, în vederea continuării cercetărilor. Din cercetările efectuate până în acest moment, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au stabilit că, în perioada 27 decembrie 2018 – 3 martie 2021, profitând de funcția deținută în cadrul unei instituții publice, o femeie de 50 de ani, din Țibucani, şi-ar fi însuşit suma de 41.676 de lei, pe care ar fi încasat-o de la cetățeni. Pentru disimularea activităţii infracţionale, aceasta ar fi întocmit înscrisuri care atestau, în mod nereal, modalitatea de încasare a sumelor de bani”, a declarat Georgiana Moșu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț. Ultima dată, în ziua de 4 martie funcționara şi-a însuşit 1.774 de lei, pe care i-a încasat de la diverşi cetăţeni și a emis mai multe chitanțe.

Ieri, femeia a fost condusă la Parchetul Târgu Neamț și procurorul de caz a decis plasarea ei sub control judiciar pentru 60 de zile. Aceasta este cercetată pentru delapidare.

