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O femeie și-a pierdut un picior, după ce a fost lovită de un TIR! Un pompier aflat în timpul liber a intervenit decisiv pentru a o ajuta

de Croitoru Angela

Un accident de circulație produs vineri, 4 septembrie 2026, într-o intersecție din municipiul Roman, a avut consecințe devastatoare pentru t o femeie, în vârstă de 66 de ani. Femeia a fost lovită de un autotren, în urma impactului suferind o amputație a piciorului drept.

„În jurul orei 15:50, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs la intersecția străzilor Nicolae Bălcescu și Dumitru Mărtinaș din municipiul Roman,  unde un autotren a lovit un participant la trafic.

La locul solicitării au fost alocate două echipaje de pompieri cu o autospecială de descarcerare grea și o ambulanță SMURD TIM din cadrul Detașamentului Roman și un echipaj de la IPJ.

În urma impactului, victima, o femeie în vârstă de 66 de ani, a suferit pierderea membrului inferior drept”, a precizat ISU Neamț.

Intervenția unui pompier aflat în trecere pe la locul accidentului, plt.adj.șef Lupu Cătălin, a fost salvatoare pentru victimă. Pompierul i-a aplicat femeii un garou, oprind sângerea care i-ar fi putut fi fatală.

„Victima a fost preluată in stare conștientă de către echipajul SMURD TIM care, ulterior a transportat-o la spital pentru tratament de specialitate.

Pompierii au acționat pentru extragerea piciorului amputat rămas sub roțile autotrenului și a curățat carosabilul”, a declarat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Angela Croitoru

Foto: ISU Neamț

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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