Sâmbătă seara, 20 august, în jurul orei 19,30, printr-un apel la Serviciul Unic de urgenţă 112, a fost solicitat un echipaj medical în satul Telec din comuna Bicazul Ardelean, pentru o femeie muşcată de şarpe.

Din primele informaţii, femeia se afla în grădina casei, săpa pentru a scoate cartofi din pământ, când a fost atacată de un şarpe comun, de culoare maronie.

Echipajul medical al SAJ Neamţ ajuns la faţa locului a găsit o femeie, în vârstă de 40 de ani, din localitate, aflată sub influenţa alcoolului care prezenta răni provocate prin muşcătura unui şarpe. Aceasta a fost transportată de urgenţă la Centrul de Primiri Urgenţe Bicaz.

Managerul Spitalului Bicaz, dr. Letiţia Gabriela Damoc a fost cea care a preluat-o în CPU, fiind de gardă: „Din cele relatate de femeie, ea ar fi fost muşcată în cursul dimineţii, deci a ajuns la noi după aproximativ 10 ore. Nu a fost necesară administrarea de ser antivenin, pentru că nu a fost muşcată de o viperă, ci de un şarpe comun. Avea două mici plăgi care semănau într-adevăr cu muşcătura unui şarpe, pe partea dorsală a mâinii drepte. Era în stare bună, echilibrată hemodinamic, am perfuzat-o, i-am făcut analizele medicale care erau bune, doar ficatul era afectat din cauza consumului de alcool. Am ţinut-o sub supraveghere timp de 10 ore şi a cerut să meargă acasă. Am externat-o şi i-am cerut să se prezinte din nou la control, în CPU, dacă se va simţi rău. Până acum nu a revenit”.

Angela Croitoru

Foto ilustrativă: arhivă