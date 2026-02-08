Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

O femeie lovită pe trecerea de pietoni din Târgu Neamț, într-un accident de la începutul anului, a încetat din viață

de Vlad Bălănescu

O femeie lovită pe trecerea de pietoni din Târgu Neamț, într-un accident de la începutul anului, a încetat din viațăUna dintre cele două femei accidentate pe o trecere de pietoni din apropierea ștrandului din orașul Târgu-Neamț, pe 6 ianuarie, a decedat ieri. Aceasta fusese internată inițial la Spitalul Județean din Piatra-Neamț, fiind ulterior transferată la Iași, unde a și decedat.

Reamintim că accidentul s-a petrecut pe str. 1 Decembrie din Târgu Neamț, când o mașină condusă de un tânăr de 22 de ani din localitate a lovit două femei, surori, în vârstă de 69 și 71 de ani, care traversau strada pe trecerea de pietoni, conform informațiilor transmise de IPJ Neamț la acel moment (amănunte aici).

Inițial, autoritățile anunțaseră cercetările în acest caz continuau sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, dar, după decesul uneia dintre victime, tânărul riscă să fie acuzat de ucidere din culpă.

C.T.S.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
