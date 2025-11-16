ACTUALITATEFAPT DIVERSNEAMȚ

O femeie la conducerea Postului de Jandarmi Montan Vânători-Neamț

de Sofronia Gabi

O femeie la conducerea Postului de Jandarmi Montan Vânători-NeamțÎn inima munților, la Vânători-Neamț, își desfășoară activitatea plutonierul Mirabela Vieru, șefa Postului de Jandarmi Montan Vânători-Neamț. Exemplul ei demonstrează că în Jandarmerie, profesionalismul înseamnă pasiune, curaj și devotament. „Cu o experiență de aproape șase ani în structurile Jandarmeriei Române, Mirabela ocupă cu mândrie, funcția de șef de post montan în Ținutul Mănăstirilor. În uniforma bleu-jandarm poartă nu doar responsabilitatea respectării legii, ci și zâmbetul, încrederea și empatia față de cei din jur”, anunță inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț.

Indiferent de vreme tânăra jandarm este mereu alături de turiști, localnici sau colegi, oferindu-le sprijin și sfaturi. Pentru ea, respectul nu se impune, ci se câștigă, iar corectitudinea și cinstea sunt valorile care definesc adevăratul jandarm. Pasionată de drumeții și de sport în aer liber, Mirabela Vieru, în vârstă de 26 de ani, iubește să ajute oamenii. Ca dovadă, a participat la numeroase competiții sportive, printre care și Ultramaratonul Autism 24h, desfășurat în 2022, la Costinești, unde a alergat 70 de kilometri pentru o cauză nobilă. „Prin exemplul ei, jandarmerița Mirabela Vieru inspiră nu doar femeile care visează la o carieră în uniformă, ci și pe toți cei care cred în puterea disciplinei, a echilibrului și a devotamentului față de oameni”, mai arată sursa citată.

Mirabela Vieru este a doua femeie șef de post din județul Neamț. Această barieră a fost înlăturată în urmă cu mai bine de un an când Jandarmeria Neamț a înregistrat o premieră, Otilia Baciu fiind prima femeie șef de post. La 24 de ani Otilia Baciu a câștigat prin concurs funcția de șef al Postului de Jandarmi Bălțătești (amănunte aici ).

 

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
