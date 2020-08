Un bărbat, de 42 de ani, din Tarcău, a fost prins și reținut de polițiști, ieri 16 august, fiindcă era băut la volan. Echipajul de poliție din Săvinești l-a oprit în localitate, pentru un control de rutină. Fiindcă mirosea a alcool, bărbatul a fost testat și aparatul a indicat 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Când l-au verificat în baza de date, polițiștii au constatat că bărbatul nici nu are permis. „Polițiștii au mai stabilit faptul că o femeie, de 64 de ani, din Piatra Neamț, pasageră în același autoturism, i l-ar fi încredințat pentru a-l conduce, deși cunoștea faptul că nu acesta nu posedă permis de conducere. În baza probatorului administrat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, potrivit IPJ Neamț. El va fi dus la Parchetul Piatra-Neamț astăzi, cu propunere de luarea unei măsuri preventive, iar ea este cercetată pentru încredinţarea unui vehicul persoanei care nu posedă permis de conducere şi care se află sub influenţa alcoolului.

A.H.