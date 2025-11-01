O femeie are arsuri la mâini și la față după explozia unei butelii. Suflul exploziei a dărâmat o parte dintr-un zid

Explozia unei acumulări de gaze într-o bucătărie de vară a unei gospodării, cauzată de o butelie cu gaz, fie defectă, fie uitată deschisă (nu s-a stabilit încă cu exactitate), a produs două victime în satul Holt, comuna Letea Veche, din județul Bacău. S-a întâmplat vineri, 31 octombrie, iar explozia a afectat două persoane. Din imaginile transmise de pompierii băcăuani care au intervenit la fața locului se poate vedea cum o porțiune din zidul bucătăriei de vară a fost spulberată și transformată în moloz.

La explozii de această natură, urmate sau nu de incendiu, persoanele aflate în imediata apropiere sunt, de cele mai multe ori, aruncate în exterior, uneori chiar prin ziduri, suferă arsuri de diferite grade și le este afectat timpanul și/sau urechea internă.

Soțul a leșinat când a văzut-o!

O femeie, aflată cel mai aproape de suflul exploziei, care, probabil, a aprins aragazul, a fost arsă de flăcările puternice, suferind arsuri de gradul I la mâini și la față. La vederea ei, soțul acesteia a făcut un atac de panică și a avut nevoie de intervenția cadrelor medicale SMURD pentru a-și reveni.

„De urgență, la fața locului s-au deplasat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și ambulanța SMURD.

Ajunși la locul indicat, s-a constatat faptul că era vorba despre o explozie în urma acumulării de gaze provenite de la o butelie aflată în interiorul unei anexe.

Incendiul a fost lichidat.

În urma exploziei, au fost înregistrate două victime, dintre care o persoană de sex masculin cu atac de panică și o persoană de sex feminin cu arsuri de gradul I la nivelul feței și la nivelul membrelor superioare.

Victimele au fosttransportate la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău de către o ambulanță SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Bacău”, a precizat ISU Bacău.

Foto: ISU Bacău