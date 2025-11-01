FAPT DIVERSACTUALITATESocial Bacau

O femeie are arsuri la mâini și la față după explozia unei butelii. Suflul exploziei a dărâmat o parte dintr-un zid

de Croitoru Angela

Explozia unei acumulări de gaze într-o bucătărie de vară a unei gospodării, cauzată de o butelie cu gaz, fie defectă, fie uitată deschisă (nu s-a stabilit încă cu exactitate), a produs două victime în satul Holt, comuna Letea Veche, din județul Bacău. S-a întâmplat vineri, 31 octombrie, iar explozia a afectat două persoane. Din imaginile transmise de pompierii băcăuani care au intervenit la fața locului se poate vedea cum o porțiune din zidul bucătăriei de vară a fost spulberată și transformată în moloz.

O femeie are arsuri la mâini și la față după explozia unei butelii. Suflul exploziei a dărâmat o parte dintr-un zidLa explozii de această natură, urmate sau nu de incendiu, persoanele aflate în imediata apropiere sunt, de cele mai multe ori, aruncate în exterior, uneori chiar prin ziduri, suferă arsuri de diferite grade și le este afectat timpanul și/sau urechea internă.

Soțul a leșinat când a văzut-o!

O femeie, aflată cel mai aproape de suflul exploziei, care, probabil, a aprins aragazul, a fost arsă de flăcările puternice, suferind arsuri de gradul I la mâini și la față. La vederea ei, soțul acesteia a făcut un atac de panică și a avut nevoie de intervenția cadrelor medicale SMURD pentru a-și reveni.

„De urgență, la fața locului s-au deplasat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și ambulanța SMURD.

Ajunși la locul indicat, s-a constatat faptul că era vorba despre o explozie în urma acumulării de gaze provenite de la o butelie aflată în interiorul unei anexe.

Incendiul a fost lichidat.

În urma exploziei, au fost înregistrate două victime, dintre care o persoană de sex masculin cu atac de panică și o persoană de sex feminin cu arsuri de gradul I la nivelul feței și la nivelul membrelor superioare.

Victimele au fosttransportate la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău de către o ambulanță SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Bacău”, a precizat ISU Bacău.

Foto: ISU Bacău

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Bărbat reținut după ce a agresat doi bărbați într-o zonă comercială din Piatra Neamț
Articolul următor
Video – foto. Roxana Elena Azamfirei din Piatra-Neamț a întors trei scaune la „Vocea României”

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Bătaie „incendiară” într-o benzinărie de la Ion Creangă!

Un grup de băieți din comuna Ion Creangă s-au...
INFRACȚIONAL

La un pas de celebritate – „live” on CCTV! Un bărbat din Petricani a furat alcool, zi de zi, dintr-un hipermarket

La un pas de celebritate - "live" on CCTV! Nu e prank! Un bărbat din Petricani a furat alcool, zi de zi, dintr-un hipermarket
JUSTIŢIE

Victimele reacțiilor adverse la vaccinul anti-COVID pot da statul în judecată. Decizie istorică a Înaltei Curți

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig...
Cultura Neamt

Video – foto. Roxana Elena Azamfirei din Piatra-Neamț a întors trei scaune la „Vocea României”

Roxana Elena Azamfirei din Piatra-Neamț a convins cu vocea...
Infracțional Neamț

Bărbat reținut după ce a agresat doi bărbați într-o zonă comercială din Piatra Neamț

Un tânăr de 29 de ani din comuna Alexandru...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale