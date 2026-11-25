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O femeie în vârstă de 76 de ani a suferit arsuri pe o suprafață mare a corpului, în urma unui incendiu izbucnit în această dimineață, 25 noiembrie, în locuința sa din satul Hociungi, comuna Moldoveni. Victima a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spital.

Alarma s-a dat în jurul orei 09:00, printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit pompieri din cadrul Detașamentului Roman, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Moldoveni și polițiști.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă în interiorul unei camere și la acoperișul casei, existând riscul să se extindă la întreaga construcție și la anexele gospodărești.

Proprietara locuinței fusese evacuată înainte de sosirea pompierilor.

„Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 100 mp, tâmplăria din lemn aferentă ferestrelor și ușilor și bunurile dintr-o cameră și un hol (aparate electrocasnice, obiecte de mobilier, articole textile etc)”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost jarul căzut din sistemele de încălzire.

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Foto: ISU Neamț