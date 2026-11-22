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O femeie în vârstă de 77 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a izbucnit în satul Bălușești, comuna Icușești.

Alarma s-a dat la ora 17:40, printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Roman, alături de voluntarii SVSU Icușești și polițiști.

La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră acoperișul casei, existând riscul ca incendiul să se extindă la întreaga locuință și la anexele gospodărești.

Femeia reușise să se evacueze înainte de sosirea pompierilor. Aceasta a suferit un atac de panică, fiind asistată de echipajul SMURD și transportată ulterior la spital.

În urma incendiului au ars acoperișul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, precum și bunurile depozitate în pod.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect sau deteriorat.

Foto: ISU Neamț