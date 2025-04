Larisa-Maria Grămadă, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Târgu-Neamț, a obținut un succes remarcabil la Olimpiada Naționale de Religie Ortodoxă, adjudecându-și Premiul I și medalia de aur. Eleva este pregătită de profesoara Daniela Filip. Etapa națională a olimpiadei, destinată elevilor de liceu, s-a desfășurat în perioada 22-27 aprilie la Bacău.

Victoria Larisei reprezintă o confirmare a pasiunii sale pentru religie și a dedicării cu care a abordat pregătirea pentru concurs. Conform declarațiilor sale, experiența olimpiadei a fost una profundă, caracterizată de emoții intense, descoperiri spirituale și momente de reflecție.

„Știam că Dumnezeu era acolo, lângă mine, dându-mi curaj și încredere. M-am gândit la toate orele de pregătire, la discuțiile cu doamna mea profesoară, Daniela Filip, la rugăciunile dinaintea concursului și am scris cu inima deschisă.

Momentul cel mai emoționant a fost, fără îndoială, cel în care am aflat că am obținut locul 1 la nivel național! Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit… Am închis ochii pentru o clipă, încercând să realizez că nu visez și că am reușit cu adevărat. Simțeam că tot efortul meu a fost răsplătit, că munca, credința și perseverența mea au fost văzute și apreciate”, a declarat Larisa Maria Grămadă, citată de www.mesagerulneamt.ro.

Colegul ei, Mihail Sebastian Grigore, elev în clasa a XI-a la același colegiu, a obținut un Premiu Special pentru cel mai bun eseu. Și Mihail Sebastian a beneficiat de îndrumarea și sprijinul profesoarei Daniela Filip. El a subliniat impactul pozitiv pe care olimpiada l-a avut asupra viziunii sale despre lume, spunând că a legat prietenii strânse și a simțit o legătură spirituală puternică. De asemenea, a accentuat rolul important al tinerilor creștini într-o societate globalizată, încurajându-i să fie exemple de credință și călăuzitori pentru cei din jur.

Z.C.