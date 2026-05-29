O dronă cu încărcătură explozivă a căzut pentru un bloc din Galați: două persoane au fost rănite

O dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit în noaptea de 28 spre 29 mai peste un bloc de locuințe din Galați, iar impactul a fost urmat de o explozie și un incendiu într-un apartament situat la etajul 10. În urma acestui incident deosebit de grav care s-a înregistrat în jurul orei 02:00, un număr de 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din bloc, iar două persoane au fost rănite fiind transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați.

„Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații continuă cercetările în zona blocului din Galați unde s-a prăbușit o dronă, în dimineața zilei de 29 mai.

Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, anunță Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați a precizat zona a fost securizată, iar evaluările continuă.

„Dragi gălățeni, orele trecute am trăit din nou un moment pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat posibil într-un oraș european aflat în pace. O dronă căzută peste un bloc din Galați a provocat explozie și a rănit două persoane. Le suntem alături celor afectați și putem să le oferim spații de cazare în această situație. De asemenea, toate autoritățile sunt mobilizate în continuare pentru sprijin și intervenție rapidă.

Suntem permanent în legătură cu ISU, Prefectura, MApN și cu toate instituțiile responsabile. Prioritatea noastră este siguranța oamenilor. Situația este sub control, zona a fost securizată, iar evaluările continuă”, este mesajul transmis de primar pe Facebook.

