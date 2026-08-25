O decizie șoc cu termen-limită pentru consilieri: astăzi trebuie să aleagă între mandat sau funcție

O reglementare, apărută deja în Monitorul Oficial, tulbură grav apele în consiliile locale și județene. Concret, funcționarii publici și personalul contractual din instituțiile de stat care dețin și mandate de aleși locali sau județeni trebuie să aleagă până la sfârșitul zilei de astăzi, 25 august 2026, între funcția deținută și mandatul public.

Totul se „datorează” Legii 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026 și intrată în vigoare pe data de 9 a lunii, a modificat articolul 550 din Codul administrativ. Noul articol 550 alineat (6) prevede că regulile privind incompatibilitățile funcționarilor publici, cuprinse în art. 94-97 din Legea nr. 161/2003, se aplică în mod corespunzător și personalului contractual.

Concret, vor „pătimi” persoanele care au mandat de consilier județean sau local și sunt angajate cu contract de muncă într-o autoritate sau instituție publică: primărie, consiliu județean, minister, agenție, serviciu public ori altă entitate administrativă. Cei în cauză nu mai pot continua simultan activitatea profesională și exercitarea mandatului.

Prin noul articol 553² alin. (2) lit. l) din Codul administrativ se acordă un termen de 15 zile calendaristice pentru efectuarea demersurilor necesare încetării incompatibilității. Toți cei vizați trebuie să depună la angajator o cerere scrisă și înregistrată prin care solicită suspendarea contractului de muncă. Altfel, lipsa acesteia poate constitui abatere disciplinară și poate genera evaluări de către ANI.

Cadrele didactice sunt exceptate de la prevederile Legii 165/2026, adică vor putea preda la catedră și exercita mandatul de consilier local sau județean. Exceptați sunt și cercetătorii științifici și persoanele cu activitate în domeniul literar-artistic. Personalul suport, personalul cu statut special și angajații companiilor de stat vor fi analizați separat, în funcție de postul ocupat și de legislația specială aplicabilă.

Modul în care a fost primită această lege de către PSD poate fi văzut aici.

Dan Sofronia