Bandă poliție : „nu treceți”
O comună din Neamț zguduită: au fost descoperiți doi bărbați morți

de Croitoru Angela

Bandă poliție : „nu treceți”Miercuri, 15 octombrie, liniștea comunei Grințieș a fost zdruncinată de două descoperiri macabre. Doi bărbați, unul de 44 de ani și un altul de 64 de ani au fost găsiți morți, Poliția continuând cercetările pentru a descoperi cauzele.

Primul dintre aceștia a fost găsit mort în casă chiar de către fratele său.

“La data de 15 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, prin apel la 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, l-a găsit pe fratele său, în vârstă de 44 de ani, decedat în locuința acestuia din localitatea Grințies.

Corpul bărbatului a fost preluat de Serviciul Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei.

Continuăm cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu.

În celălalt caz, bărbatul de 64 de ani a fost găsit căzut, inconștient, într-o pădure din Grințieș. Cadrele medicale ajunse la fața locului au încercat resuscitarea, dar manevrele nu au avut nici un efect, fiind declarat decesul.

“La data de 15 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, prin apel la 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită, din Grințieș, a fost identificat un bărbat inconștient.

Echipajele medicale sosite la fața locului au aplicat manevre de resuscitare, fiind declarat decesul bărbatului, în vârstă de 64 de ani, din municipiul Piatra-Neamț.

Corpul acestuia a fost preluat de Serviciul Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei”, a transmis IPJ Neamț.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
