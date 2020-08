In plina ascensiune a Internetului si a fenomenului social media la nivel global, tehnicile si tacticile de marketing online permit promovarea segmentata a brandurilor chiar si in mediul digital. Cu alte cuvinte, in functie de specificul activitatii tale si, implicit, de publicul tinta caruia te adresezi, poti apela la diverse strategii de e-marketing.

Una dintre cele mai eficiente tehnici de acest gen, despre care putem afirma ca este universal valabila pentru orice categorie de internauti si site-uri de prezentare ori magazine online, este optimizarea SEO. Aceasta remarca se explica prin faptul ca Search Engine Optimization se refera la optimizarea website-urilor pentru motoarele de cautare, astfel incat acestea sa apara in prima pagina a rezultatelor returnate de Google.

Indiferent de segmentul caruia te adresezi, orice internaut foloseste un browser si un motor de cautare, iar Google este cel mai utilizat in acest sens la nivel mondial. De aceea, gigantul Internetului se afla in centrul atentiei pentru orice agentie de marketing online care abordeaza domeniul in intreaga sa profunzime.

Acesta este si cazul iAgency.ro, agentie marketing online din Romania cu o experienta de peste 10 ani in domeniu, axata pe servicii SEO, PPC si nu numai. Referitor la complexitatea si adaptabilitatea promovarii pe Internet, agentia specifica faptul ca „SEO tehnic poate reprezenta doar 10-15% dintr-un proiect, in anumite cazuri. Diferentele se fac prin imbinarea tehnicilor de marketing online si a canalelor de comunicare. Astfel, o prezenta online de succes include tactici incepand de la optimizarea SEO si pana la social media marketing.”

Iar pentru ca paleta de social media este atat de vasta, iata sfaturile specialistilor care activeaza intr-o asemenea agentie de marketing online, cu privire la pretabilitatea retelelor de socializare pentru un business:

Facebook

Deoarece este cea mai accesata platforma din categoria sa de catre romani, nu exista probabil nicio afacere online care sa nu se preteze la aceasta retea. Tool-urile platformei, precum Ads Manager, Audience Insights sau Business Nearby, te vor ajuta sa fii prezent, vizibil si activ in mod strategic – deci, eficient.

Instagram

Daca publicul tau tinta se situeaza in intervalul de varsta 18-28 ani, trebuie sa iei in serios strategia de promovare pe Instagram. Materialele postate aici vor pune accentul pe aspectul vizual, astfel incat imaginile si video-urile vor trebui sa fie de inalta calitate si foarte atractive. Ideala pentru business-uri din zona travel, beauty, fashion, lifestyle, platforma poate fi utilizata si cu ajutorul influencerilor prezenti in numar cat mai mare pe Instagram.

Twitter

O strategie de marketing pe Twitter se preteaza numai daca afacerea ta reprezinta o sursa de stiri, organizatie sportiva, agentie de marketing online sau publicitate, companie SaaS etc. Twitter este mai degraba o platforma pentru update-uri, nu pentru a produce continut, de aceea se adreseaza cu precadere business-urilor dinamice, care informeaza si aduc permanent noutati.

TikTok

TikTok reprezinta revelatia anului 2020 in materie de platforme de social media, fiind cea mai mare provocare a momentului pentru o agentie marketing online care produce content, din punct de vedere strategic. Majoritatea utilizatorilor au sub 30 de ani, ceea ce inseamna ca este vorba de o generatie care a crescut odata cu Internetul, drept urmare asteptarile si cerintele acestora sunt foarte mari. Campaniile derulate pe TikTok trebuie sa fie cat mai originale, spontane, creative, insotite de videoclipuri scurte si la obiect – daca se poate, virale.