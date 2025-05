Mai multe știri și anunțuri alarmiste apărute pe internet la finalul săptămânii trecute anunțau oprirea lucrărilor pe șantierele A8 – Autostrada Unirii și A3 – Autostrada Transilvania, cu începere din această săptămână, pentru o perioadă nedeterminată. Pentru a clarifica aceste aspecte, ministrul Transporturilor a avut o ieșire publică în care a susținut că este un caz de „fake news”, că pe șantierele UMB sunt mii de oameni și că firma nu are nici un fel de planuri de restructurare.

„Am vorbit și ieri și am vorbit și în această dimineață cu patronul, directorul general, domnul Umbrărescu și am vorbit și cu beneficiarul, în cazul nostru CNAIR. (…) Astăzi, când vorbim, sunt peste 7000 de oameni pe șantierele gestionate de UMB. N-are niciun fel de planuri de restructurare, retragere de pe unele șantiere UMB-ul. Merge pe programul pe care îl știm. Cei care cunosc bine activitatea acestei companii știu că au următorul calendar: ei lucrează trei săptămâni nonstop, au o săptămână pauză. Săptămâna aceasta se lucrează, poate săptămâna viitoare e pauză, dar nu e niciun fel de recalibrare. Din discuțiile avute și aseară și azi cu domnul Umbrărescu, își dorește ca lucrurile să meargă lucrurile în același ritm, să existe finanțări pentru toate proiectele și să continue lucrurile cum au fost până acum. Dar acesta este un caz tipic de fake news”, a declarat Sorin Grindeanu citat de stiripesurse.ro.

Discuții legate de suspendarea lucrărilor la cele două autostrăzi au fost inițial publicate pe o rețea socială, ulterior informația fiind preluată de mai multe publicații media.

(G. S.)