Noutăți în domeniul ocupării forței de muncă – subvenții pentru angajați și angajatori

Sunt modificări importante în domeniul ocupării forței de muncă și prin noile reglementări legislative sunt prevăzute măsuri de stimulare pentru ambele categorii implicate, atât angajați, cât și angajatori. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă prezintă sintetic principalele noutăți. Normele legale definesc șomerii de lungă durată ca fiind persoanele cu vârsta de peste 30 de ani aflați în șomaj mai mult de 12 luni, precum și cele cu vârsta între 16 și 30 de ani aflate în șomaj de până în 6 luni.

Sunt reglementări pentru tinerii NEET cu vârsta între 16 și 30 de ani, înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care se angajează pentru prima dată cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată și normă întreagă. Aceștia beneficiază de o primă de stabilitate pe o perioadă de 24 de luni; 1.000 lei/lună în primele 12 luni și 1.250 lei/lună în următoarele 12 luni; sumă neimpozabilă, fără contribuții sociale datorate; prima nu se acordă tinerilor care se angajează la stat sau în companii de stat.

Și angajatorii beneficiază de subvenții. Firmele care încadrează în muncă persoane din categorii vulnerabile pot beneficia de subvenții de până la 2.250 lei/lună, timp de 12 luni, pentru șomeri peste 50 de ani; șomeri de lungă durată; tineri NEET; părinți unici susținători din familii monoparentale; persoane aflate în detenție, măsuri privative etc; mame care un în îngrijire trei sau mai mulți copii; persoane din grupuri vulnerabile sau alte categorii prevăzute de lege. Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă cel puțin 18 luni.

„Persoanele care își încetează contractul de muncă prin demisie în perioada de acordare a măsurilor sau în perioada de menținere a raporturilor de muncă pot beneficia din nou de aceste măsuri după minimum 24 de luni de la reînregistrarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă. Excepție fac situațiile în care demisia este cauzată de încălcări grave ale drepturilor salariatului, constatate de autorități competente sau de instanță”, conform Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț. Forma actualizată a Legii nr. 76/2002 aici .

