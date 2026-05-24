Noutăți în acordarea voucherelor de vacanță – s-a eliminat obligația coplății de 800 lei și a fost coborât pragul de eligibilitate

Personalul din instituțiile și autoritățile publice va beneficia și anul acesta de vouchere de vacanță. Comparativ cu procedura de anul trecut, când salariații din sectorul public trebuiau să scoată din buzunar 800 de lei, pentru a primi o sumă similară de la stat, această condiție a fost eliminată.

Astfel, statul acordă 800 de lei pe care salariatul îi poate cheltui în vacanță, la societățile din domeniul ospitalității, fără nici o condiție în afară de faptul că fondurile trebuie utilizate exclusiv în România. Tot cu titlu de noutate este și faptul că a scăzut limita de venit pentru care funcționarii de la stat sunt eligibili pentru a primi tichete de vacanță.

Dacă anul trecut aveau parte de acest beneficiu lucrătorii cu un salariu net de 8.000 de lei lunar, acum voucherele de vacanță se acordă angajaților cu un venit net lunar de până la 6.000 de lei. Beneficiarii primesc tichetele de vacanță doar în format electronic, măsură care are ca scop monitorizarea utilizării fondurilor, iar cu începere din acest an cei care primesc tichetele nu mai sunt nevoiți să depună o declarație pe proprie răspundere. (G. S.)