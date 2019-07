”Pentru 61 de kilometri, cât are acest drum, maxim 24 de luni de execuție ar trebui să ajungă”, a declarat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, aflat astăzi, 18 iulie, într-o vizită de lucru în Neamț. Ministrul a spus că-și bazează estimarea pe exemplul drumului expres Craiova-Pitești, dar a precizat, totuși, că termenul de doi ani e valabil ”în condiții normale”, adică fără contestații la proceduri sau alte impedimente de natură birocratică.

Din punctul de vedere al ministerului pe care îl conduce, Răzvan Cuc spune că nu vor exista probleme, nici măcar de finanțare, fiindcă fondurile sunt europene, pe programele dedicate infrastructurii mari. Mai mult decât atât, ministrul Cuc a declarat că va discuta personal cu firma care va câștiga elaborarea studiului de fezabilitate, pentru ca aceasta să înainteze documentul înainte de cele 14 luni prevăzute ca termen limită, pentru a demara, ulterior, cât mai grabnic proiectarea și execuția drumului expres Piatra Neamț- Bacău.

”Am atacat pe mai multe segmente. Așa cum știți, orice obiectiv nou (iar drumul expres care va lega cele două municipii va fi nou, nu va urma traseul actualului DN 15 – n.red) presupune niște pași: studiu de fezabilitate – proiectare – execuție. În aprilie am scos la licitație elaborarea studiului de fezabilitate și sunt patru oferte depuse, care intră acum în etapa de evaluare. L-am rugat pe dl. director (Sorin Scarlat, noul director CNAIR – n.red) să se întâlnească cu comisia și să evalueze de urgență acest proiect, astfel încât, până la sfârșitul lunii august să avem semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Deși perioada de realizare a studiului este de 14 luni, voi discuta cu firma câștigătoare să comprimăm acest termen, tocmai ca să dăm drumul proiectării și execuției acestui obiectiv foarte important. Eu am să-i trasez termen în aprilie 2020, să fie gata studiul până atunci. Targetul nostru este ca, la sfârșitul lunii iunie anul viitor, să înceapă execuția drumului”, a declarat Răzvan Cuc, adăugând că ”ce ține de Ministerul Transporturilor se va face în ritm alert”. (D.O.)

FOTO: DRDP Iași