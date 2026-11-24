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Introducerea trenurilor Intercity între Piatra-Neamț și Bacău și asigurarea unei legături directe cu București Nord figurează în proiectul noului mers al trenurilor 2026–2027, care va intra în vigoare duminică, 13 decembrie. De la aceeași dată, vor fi majorate tarifele biletelor și abonamentelor de călătorie.

Legătură directă între Piatra-Neamț și București

CFR Călători intenționează să introducă trenurile Intercity IC 558 și IC 559 între Piatra-Neamț și Bacău. Trenul Regio 5464, care pleacă în prezent din Piatra-Neamț la ora 16:30 și ajunge în Bacău la 17:59, ar urma să fie înlocuit cu IC 558, cu plecare la 16:37 și sosire la 17:42. Cu o singură oprire intermediară, la Roznov, durata călătoriei între cele două municipii s-ar reduce cu 24 de minute, la o oră și 5 minute.

În gara Bacău, vagoanele trenului IC 558 ar urma să fie atașate trenului Intercity 552, care circulă pe ruta Suceava – București Nord, eliminând astfel necesitatea schimbării trenului de către pasagerii veniți din Piatra-Neamț. Durata totală a călătoriei până la București Nord ar crește cu șase minute, de la 5 ore și 57 de minute în prezent la 6 ore și 3 minute.

Trenuri electrice noi pe rutele către Iași și Suceava

Pe 18 noiembrie, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a anunțat recepția preliminară a primelor două trenuri electrice Alstom Coradia Stream din lotul de 12 atribuite CFR Călători. Fiecare tren este format din șase vagoane, cu motoare electrice integrate, care permit circulația fără locomotivă separată. Noile trenuri vor circula pe rutele București – Suceava, București – Iași (prin Pașcani), București – Galați și Cluj-Napoca – Iași.

Bilete și abonamente mai scumpe din 13 decembrie

Tarifele vor fi indexate cu 6,61%, în funcție de inflația din perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, la CFR Călători și la operatorii feroviari privați. Înlocuirea trenului Regio 5464 cu unul Intercity ar putea crește suplimentar cheltuielile navetiștilor, deoarece posesorii abonamentelor Regio achită diferența de tarif și rezervarea locului atunci când călătoresc cu trenuri Intercity. Pentru introducerea noului program de circulație, CFR Călători a redus temporar perioada de vânzare în avans a biletelor. Pasagerii care intenționează să călătorească pe rutele interne începând cu 11 decembrie vor putea cumpăra bilete din 2 decembrie.

Sandu Munteanu