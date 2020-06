Primarul Dragoș Chitic, s-a deplasat astăzi pe șantierul blocului de locuințe ANL care se construiește pe strada Pompiliu Clement pentru a verifica care este stadiul lucrărilor. Investitia este în grafic, iar termenul de finalizare asumat de constructor este la finalul acestui an.

Blocul va avea un număr de 20 de unități locative destinate specialiștilor din sănătate care vor fi repartizate după recepția lucrărilor pe baza criteriilor stabilite pentru locuințele realizate prin ANL. Primăria Piatra-Neamț va asigura din fonduri proprii rețelele de utilități și amenajarea urbanistică a zonei.

1 din 6

„A fost o preocupare constantă în acest mandat oferirea de locuințe ANL tinerilor din Piatra-Neamț. Am reușit astfel, în ultimii 4 ani, să oferim la fiecare sesiune pentru depunerea dosarelor câte o locuință ANL tuturor solicitanților care au îndeplinit condițiile legale. Pentru a continua pe aceeași linie, ne-am luptat ca Agentia Națională pentru Locuințe să aprobe construirea de noi blocuri de locuințe ANL și am am obținut includerea într-un program care cuprinde realizarea a 3 blocuri de locuințe în municipiul Piatra-Neamtț, care se vor realiza etapizat. Anul acesta este programat a se finalizat primul bloc dintre cele trei, un bloc cu 20 de unitati locative care vor fi repartizate tinerilor până în 35 de ani, conform criteriilor stabilite de ANL. Invit tinerii pietreni care își doresc o locuință din sistemul public în regim de închiriere să-și depună dosarul cu documentele necesare pentru că, așa cum am demonstrat până acum, au șanse reale să obțină o locuință ANL” a declarat primarul Dragoș Chitic.

Municipalitatea pietreană are în derulare în această perioadă o nouă sesiune pentru depunerea dosarelor pentru locuințe ANL care a fost prelungită din cauza crizei sanitare până în data de 15 iulie.