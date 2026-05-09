Nouă metodă de înșelăciune online în numele Ghișeul.ro

O nouă metodă de înșelăciune online face victime în aceste zile, după ce mai mulți cetățeni au semnalat mesaje false primite pe WhatsApp, trimise în mod fraudulos în numele platformei Ghișeul.ro.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, escrocii încearcă să îi sperie pe oameni folosind pretextul unor presupuse amenzi de circulație neachitate. În mesaj, destinatarii sunt anunțați că ar fi încălcat regulile de circulație, iar sistemul inteligent de supraveghere video ar fi surprins vehiculul în momentul abaterii.

Pentru a crea presiune, infractorii menționează un termen limită de plată și amenință cu penalizări de întârziere, afectarea istoricului de credit și chiar confiscarea vehiculului.

Mesajul conține un link care pare să trimită către o pagină oficială pentru achitarea amenzii, însă, în realitate, acesta duce către un site de tip phishing, creat special pentru a fura date personale și bancare.

Autoritățile atrag atenția că mesajul NU este transmis de Ghișeul.ro și îi sfătuiesc pe cetățeni să nu acceseze astfel de linkuri și să nu introducă informații sensibile pe site-uri neverificate.

„Recomandăm cetățenilor:

-să NU acceseze linkurile primite din surse necunoscute sau suspecte;

-să NU introducă date personale ori bancare pe site-uri neverificate;

-să verifice întotdeauna autenticitatea mesajelor primite;

-să utilizeze soluții de securitate și protecție anti-phishing;

-să raporteze astfel de tentative autorităților competente.

Vă recomandăm să manifestați prudență și să informați și alte persoane despre această metodă de înșelăciune”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

