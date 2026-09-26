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Nou loc de joacă, cel mai mare din municipiu, deschis la Piatra Neamț

de Vlad Bălănescu

Copiii din cartierul Dărmănești au la dispoziție un nou spațiu pentru joacă, mișcare și petrecerea timpului liber. Locul de joacă de pe strada Mihai Viteazu, zona Maelvi, a fost complet modernizat și este acum deschis pentru cei mai mici membri ai comunității.

Prin acest proiect inițiat de primarul Adrian Niță, un spațiu care avea nevoie de o reamenajare completă a fost transformat într-un loc de joacă modern, atractiv și sigur, adaptat nevoilor copiilor de vârste diferite, acordându-se o atenție deosebită pentru accesibilitate și incluziune.

Noua amenajare include:

  • echipamente moderne de joacă – tobogane, căsuțe și leagăne;
  • echipamente dedicate copiilor cu dizabilități, pentru un spațiu cât mai accesibil și incluziv;
  • o zonă tematică cu nisip, pentru copiii pasionați de paleontologie;
  • o zonă de calisthenics, destinată mișcării și activității fizice;
  • suprafață de protecție din tartan, pentru un plus de siguranță în zona de joacă.

Modernizarea acestui spațiu face parte din demersurile Municipiului Piatra-Neamț de a crea locuri de joacă și spații publice moderne, sigure și accesibile pentru copii și familii.

Primarul Adrian Niță: „Am modernizat acest spațiu de joacă pentru că ținem cont de toate sesizările primite și pentru că era necesară intervenția în acest loc, astfel încât cei mici să își poată petrece timpul în siguranță, într-un spațiu modern și protejat.

Noutatea acestui loc de joacă este zona în care copiii își pot testa aptitudinile de mici arheologi și își pot dezvolta pasiunea pentru paleontologie, descoperind fosile de dinozauri și ale altor viețuitoare preistorice.

 Îi invit cu tot dragul pe cei mici să vină la joacă, să se bucure de soare, să lege prietenii și să creeze amintiri de neuitat.”

În perioada următoare vor fi realizate alte 4 noi locuri de joacă în diferite zone ale municipiului, inclusiv în zonele Vânători, Ciritei și Sărata.

Astfel, spațiile publice din oraș devin mai atractive și mai bine adaptate nevoilor comunității, oferind copiilor noi oportunități pentru joacă, mișcare și socializare.

Primăria Piatra Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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