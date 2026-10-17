Nou! Amenzi de până la 440.000 de lei în audiovizual, aprobate de Guvern

Amenzile pentru încălcarea legii audiovizualului, nr. 504/11 iulie 2002, s-au dublat, în urma aprobării de către Guvernul României, vineri, 16 octombrie 2026, informează Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Actualizarea amenzilor, după 17 ani, a fost propusă de către CNA și vizează următoarele articole din lege:

„pentru faptele prevăzute la art. 90: între 22.000 și 440.000 lei (în prezent, 10.000–200.000 lei);

pentru faptele prevăzute la art. 91: între 11.000 și 220.000 lei (în prezent, 5.000–100.000 lei)”

Instituția asigură că scopul acestei actualizări nu urmărește restrângerea libertății de exprimare, ci „păstrarea efectului descurajant al sancțiunilor”. Totodată, măsura respectă standardele europene a liberei exprimări, stabilite de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, potrivit CNA, limitele amenzilor au fost ajustate în funcție de inflație, care în septembrie a ajuns la 6,6%.

Printre faptele pentru care se aplică amenzile se regăsesc: utilizarea de tehnici subliminale în cadrul comunicării comerciale audiovizuale, utilizarea comunicării comerciale audiovizuale cu conținut publicitar mascat, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică, incitarea explicită la „violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup pe considerente, precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă, orientare sexuală sau boală cronică contagioasă ori necontagioasă”. De asemenea, se aplică amenzi și pentru instigarea publică la săvârșirea unor infracțiuni de terorism sau care afectează securitatea, sănătatea publică, siguranța și apărarea națională a României.