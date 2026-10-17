ADMINISTRAȚIEACTUALITATE

Nou! Amenzi de până la 440.000 de lei în audiovizual, aprobate de Guvern

de Ioana Mărcuțianu

Amenzile pentru încălcarea legii audiovizualului, nr. 504/11 iulie 2002, s-au dublat, în urma aprobării de către Guvernul României, vineri, 16 octombrie 2026, informează Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Actualizarea amenzilor, după 17 ani, a fost propusă de către CNA și vizează următoarele articole din lege:

  • „pentru faptele prevăzute la art. 90: între 22.000 și 440.000 lei (în prezent, 10.000–200.000 lei);
  • pentru faptele prevăzute la art. 91: între 11.000 și 220.000 lei (în prezent, 5.000–100.000 lei)”

Instituția asigură că scopul acestei actualizări nu urmărește restrângerea libertății de exprimare, ci „păstrarea efectului descurajant al sancțiunilor”. Totodată, măsura respectă standardele europene a liberei exprimări, stabilite de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, potrivit CNA, limitele amenzilor au fost ajustate în funcție de inflație, care în septembrie a ajuns la 6,6%.

Printre faptele pentru care se aplică amenzile se regăsesc: utilizarea de tehnici subliminale în cadrul comunicării comerciale audiovizuale, utilizarea comunicării comerciale audiovizuale cu conținut publicitar mascat, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică, incitarea explicită la „violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup pe considerente, precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă, orientare sexuală sau boală cronică contagioasă ori necontagioasă”. De asemenea, se aplică amenzi și pentru instigarea publică la săvârșirea unor infracțiuni de terorism sau care afectează securitatea, sănătatea publică, siguranța și apărarea națională a României.

 

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
Articolul precedent
Soldații profesioniști de la Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” au jurat pentru patrie
Soldații profesioniști de la Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” au jurat pentru patrie

Ultima ora

Poate te interesează...

Mai mult
    ACTUALITATE

    Soldații profesioniști de la Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” au jurat pentru patrie

    Într-un cadru festiv și emoționant, la sediul Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski”...
    ACTUALITATE

    Botoșani. Percheziții la Bucecea – sunt vizate infracțiuni de fals referitoare la atestarea lipsei datoriilor către autoritățile locale

    Un număr de 6 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare...
    RELIGIE

    Iași. Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva: Sute de mii de români au căutat speranța în rugăciune!

    Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva a adus la Iași și în acest an, în...
    INFRACȚIONAL

    Neamț. Minor amenințat și șantajat să plătească aproximativ 1.500 de lei

    Un minor de 15 ani din Târgu-Neamț a fost amenințat, „cu acte de...
    INFRACȚIONAL

    Accident la Piatra-Neamț – șoferul a dus victima acasă, însă bărbatul a avut nevoie de îngrijiri medicale

    Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc joi,...
    ACTUALITATE

    FOTO. Accident la Poiana Teiului

    Un accident a avut loc în această dimineață pe DN15B, în comuna Poiana...
    ACTUALITATE

    FOTO. Amendă de 4.000 de lei și aproape 5 m.c. de lemn confiscat de polițiști la Dumbrava Roșie

    Joi, 15 octombrie, o autoutilitară care transporta material lemnos, condusă de un bărbat...
    SOCIAL

    FOTO. Incendiu la parterul unui bloc din Roman – cauza nu a fost stabilită

    Un incendiu a izbucnit la parterul unui bloc din de pe Bulevardul Roman...
    ACTUALITATE

    Vaslui. Incendiu lângă școala din Bogești – o persoană a fost surprinsă în interior

    Un incendiu a afectat o locuință din localitatea Bogești, comuna Pogana, județul Vaslui....
    ECONOMIE

    Cel mai bun pădurar din România este suceveanul Cristian Hrehorciuc

    S-a încheiat etapa națională a concursului „Cel mai bun pădurar”, organizată de Regia...