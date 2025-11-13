Nord Arin aduce mobilierul românesc din lemn masiv în spațiul artei contemporane

Producătorul român, Nord Arin celebrează 105 ani de tradiție în arta lemnului printr-o expoziție aniversară, la Galeria Gaep

București, 12 noiembrie 2025 – Nord Arin, producător român de mobilier premium din lemn masiv, a marcat aniversarea a 105 ani de tradiție în artizanat și design de mobilier printr-o expoziție-concept organizată la Galeria Gaep, unul dintre cele mai apreciate spații dedicate artei contemporane din România. Evenimentul, desfășurat cu acces exclusiv pentru designeri, arhitecți și profesioniști din zona culturală, a expus mobilierul Nord Arin într-un cadru muzeal, care evidențiază relația dintre meșteșug, design și expresie artistică.

„Nord Arin s-a născut din tradiția familiei mele, începută în 1920 și din convingerea că mobilierul românesc poate concura, prin calitate și design, pe cele mai exigente piețe internaționale”, declară Viorel Crețu, CEO Nord Arin. „Exportăm peste 90% din producție, iar piesele noastre sunt prezente în colecții private și showroom-uri din Europa, Statele Unite și Orientul Mijlociu. Prin expoziția de la Gaep, ne-am dorit să aducem acasă acest dialog dintre artizanat și design contemporan și să arătăm că mobilierul românesc, atunci când este realizat cu viziune, rigoare și pasiune, își poate găsi locul în sfera artei.”

Curatoriată sub conceptul „Arbore”, expoziția a explorat relația dintre materie, formă și timp, având în centru masa de dining ca obiect funcțional și de design esențial în locuințele contemporane. Mobilierul expus, realizat din lemn masiv, reflectă filozofia de design a Nord Arin: echilibru între naturalețea materialului, proporție și simplitate formală.

„În esență, designul Nord Arin este o formă de arhitectură în miniatură, un exercițiu de structură, lumină și echilibru”, explică Voicu Crețu, designer principal Nord Arin. „Conceptul „Arbore” vorbește despre rădăcini, despre continuitate și despre felul în care lemnul, ca material viu, poartă memoria generațiilor. Ne inspirăm din sculptura modernistă, din esențializarea formelor, dar și din natura însăși. Prin fiecare piesă de mobilier, încercăm să redăm un dialog între artă și funcționalitate”.

Expoziția de la Galeria Gaep a inclus o selecție de piese recunoscute internațional, printre care masa de dining Cortina, distinsă recent cu BIG SEE Product Design Award, precum și un concept de design în avanpremieră, care va fi lansat oficial în aprilie 2026, la Salone del Mobile Milano.

Evenimentul Nord Arin a fost organizat în parteneriat cu Asociația Română pentru Design și Inovație (ARDI) și a inclus o serie de prezentări, momente artistice și sesiuni de dialog între autorii expoziției, designeri și arhitecți.

Despre Nord Arin

Nord Arin este un brand românesc de mobilier premium din lemn masiv, înființat în 1993. La fabrica companiei de lângă Piatra-Neamț lucrează în prezent cca 200 de angajați. Cu o tradiție începută în 1920, Nord Arin are o prezență constantă la expoziții internaționale de design din Milano, Paris, New York și București. Peste 90% din capacitatea de producție este destinată exportului, mobilierul Nord Arin fiind comercializat pe piețe precum SUA, Germania, Franța, Italia și Orientul Mijlociu. În România, mobilierul Nord Arin este disponibil prin platforma proprie de e-commerce, nordarin.shop.

