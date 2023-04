În industria jocurilor de noroc au loc deseori schimbări. Noutățile nu încetează să apară atât în oferte, cât și în produsele de pe platforme. Odată cu acestea și metodele utilizate de platforme și de jocuri se diversifică rapid. Amprenta industriei se face văzută și simțită în modul de desfășurare al cazinourilor online.

Acest lucru se întâmplă și în cazul tehnologiilor utilizate în cazinourile online. Pe piață continuă să apară cazinouri noi care vin cu abordări inovative în industrie.

Tehnologiile din spatele noilor cazinouri online

Cazinourile deja prezente pe piață încearcă mereu să țină pasul cu tehnologia. Totuși, cazinouri noi ce se lansează vin cu abordări diferite și cu noi concepte. Acestea ne duc mai aproape de un viitor tehnologizat și plin de potențial. Întregul proces de joc se desfășoară mai ușor, iar clienții sunt mai protejați și mai avantajați.

Aceste tehnologii nu doar că ușurează sarcinile cazinourilor, ci și sporesc securitatea și calitatea produselor. Unele chiar sugerează viitoare trenduri ce ar putea apărea în jocurile de noroc. Mai jos sunt detaliate principalele tehnologii pe care giganții din industria jocurilor de noroc din România le folosesc.

Realitatea virtuală și augmentată

Realitatea virtuală pare să își creeze drum cu multă ușurință la cazinourile din mediul online. Deși această opțiune încă nu este disponibilă în cadrul tuturor cazinourilor, pare să fie implementată rapid. Utilizarea realității virtuale e un pas important în industrie.

În timp ce realitatea augmentată inserează elemente virtuale, cea virtuală introduce jucătorul într-o altă lume. O astfel de alegere poate „teleporta” jucătorul în lumea intensă a Las Vegasului. Cu ajutorul ochelarilor VR această experiență este într-adevăr posibilă.

În realitatea virtuală sunt construite cazinouri ce imită foarte bine cazinourile adevărate. Jucătorii pot avea impresia că s-ar putea afla într-o sală reală de joc. Culorile, amplasarea obiectelor virtuale, dar și sunetele, toate motivează jucătorul să încerce jocurile.

Generatoarele aleatorii de numere

Aceste generatoare, cunoscute ca și RNG, asigură corectitudinea jocurilor. Numerele și combinațiile câștigătoare sunt alese la întâmplare. În felul acesta, clienții cazinourilor online au parte de șanse egale la câștig. Utilizarea lor înlătură posibilitatea de măsluire a jocurilor promovate pe platformele de joc.

Recunoașterea optică a caracterelor (OCR)

Tehnologia OCR are o mare utilitate. Aceasta are rolul de a recunoaște cărțile și elementele specifice jocului. Are puterea de a recunoaște erorile și este importantă în asigurarea corectitudinii în joc. Cu ajutorul acesteia în modul live de joc pot fi folosite cărți de joc normale. OCD înlocuiește vechea tehnologie RFID, în care se utilizau cărți de joc cipate.

OCR e unul elementele de bază pentru digitalizare. În jocurile de noroc și-a dovedit utilitatea, așa cum s-a întâmplat și cu multe alte domenii. De fapt camerele utilizează această tehnologie pentru a recunoaște cărțile, însă e utilă și în scanarea documentelor.

Metode de criptare de ultimă oră

Criptarea e unul din cele mai importante elemente legate de securitate. Utilizarea metodelor de criptare de ultimă oră e un aspect important ce ar trebui să fie avut în vedere. Acestea previn accesul altor părți la datele pe care jucătorii le furnizează cazinoului. Datele cu caracter personal, dar și cele financiare sunt protejate cu ajutorul acestor tehnologii. De obicei sunt utilizate următoarele sisteme de criptare:

Certificatele SSL: tranzacțiile financiare trebuie să fie protejate foarte bine în fața atacurilor cibernetice. Cu ajutorul lor, depunerile și retragerile pot fi efectuate în deplină siguranță de către jucători.

TLS: protocoalele TLS (Transport Layer Security) sunt o metodă eficientă de protejare a datelor clienților.

Tehnologii de comunicare avansate

Opțiunea de live streaming este una din modalitățile de comunicare apreciate de clienți. Aceasta face posibilă transmiterea imaginilor în direct, creând o apropiere de atmosfera reală de joc. Opțiunea este prezentă în transmiterea meciurilor live din campionate. Clienții pot urmări partida de joc, plasând pariuri în același timp.

Astfel de canale de comunicare sunt utile și în cadrul jocurilor live. Cu ajutorul tehnologiei pot fi urmărite mișcările crupierului în timp real. Pentru a fi posibil acest lucru, se folosesc camere de filmat pentru transmiterea din unghiuri diferite.

Echipamentele utilizate sunt performante. Sunetul este clar și este redat cu fidelitate. Tot cu ajutorul tehnologiei jucătorul poate comunica eficient cu dealerul. Poate adresa întrebări acestuia și va primi indicații la nevoie. În același timp, poate comunica și cu ceilalți jucători de la masă. Astfel, atmosfera va fi o copie fidelă a realității din cazinouri.

Tehnologiile blockchain

Tehnologiile de acest tip contribuie la sporirea securității în cazinourile online. În același timp permit utilizarea unei noi generații de monede, anume cele digitale. Totodată, acestea previn accesul altor părți externe la datele clienților, inclusiv la cele financiare.

Cu ajutorul lor transparența este accentuată și experiența jucătorilor este îmbunătățită. Criptomonedele sunt definite ca viitoarea metodă de plată utilizată preponderent. Pin urmare, utilizarea tehnologiilor blockchain nu poate aduce decât lucruri bune. În prezent, există deja cazinouri ce utilizează criptomonede ca și metodă de plată. Pe viitor, numărul lor ar putea crește.

Un gând final

Tehnologiile ce stau în spatele noilor cazinouri de pe piață sunt un pas mai aproape de viitor. Industria jocurilor de noroc e doar una din ramurile ce implementează cu succes elementele tehnologice în activitatea lor. Urmările sunt benefice și evidente. Securitatea a fost cu mult îmbunătățită, iar jocurile modernizate în mod vizibil.

Transmisiile live, grafica animată și realitatea virtuală sunt elemente greu de trecut cu vederea. Treptat, jocurile de noroc evoluează și poartă jucătorii parcă într-o nouă eră.