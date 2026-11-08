Noi reguli pentru siguranța în trafic a mopedelor

Începând cu data de 6 noiembrie, a intrat în vigoare Legea nr. 207/2026, privind circulația pe drumurile publice, care aduce o serie de modificări și completări legislației rutiere privind circulația motocicletelor și mopedelor. Principalele modificări se referă la circulația pe benzile destinate transportului în comun, deplasarea pe lângă alte vehicule, trecerea pe lângă coloanele de vehicule oprite și purtarea căștii de protecție. În ceea ce privește circulația pe benzile destinate transportului în comun, motocicletele și mopedele vor putea utiliza benzile destinate mijloacelor de transport în comun, în condițiile stabilite de administratorul drumului. În interiorul localităților, primăriile prin comisiile lor rutiere, sunt cele care stabilesc aceste reguli.

Reguli noi

Nu este considerată depășire nici situația în care o motocicletă sau un moped trece înaintea unui alt vehicul, ori pe lângă un obstacol aflat pe același sens de circulație, fără a trece peste marcajul de delimitare a benzii de circulație.

Se introduce o excepție de la interdicția depășirii coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Astfel, bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele vor putea efectua această manevră dacă există suficient spațiu lateral, nu sunt stânjenite manevrele celorlalți participanți la trafic și viteza de deplasare nu depășește 20 km/h.

– Obligația de a purta cască de protecție exista deja pentru conducătorii motocicletelor și mopedelor, precum și pentru pasagerii acestora. Noua reglementare completează această obligație, precizând că respectiva cască trebuie să fie omologată, pentru această categorie de vehicul, și să aibă elementele de siguranță cuplate corespunzător.

– A fost introdusă noțiunea de spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede, reprezentând un spațiu marcat perpendicular pe axa drumului, pe toată lățimea acestuia, cu o lungime de 3 metri, măsurată de la marcajul transversal de oprire, la intrarea în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată cu barieră și semibarieră. Autoritățile administrației publice locale au obligația de a lua măsuri pentru amenajarea acestor spații în zonele cu trafic intens.