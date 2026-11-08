Noi reguli pentru siguranța în trafic a mopedelor
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Noi reguli pentru siguranța în trafic a mopedelor

Croitoru Angela
de Croitoru Angela

Începând cu data de 6 noiembrie, a intrat în vigoare Legea nr. 207/2026, privind circulația pe drumurile publice, care aduce o serie de modificări și completări legislației rutiere privind circulația motocicletelor și mopedelor. Principalele modificări se referă la circulația pe benzile destinate transportului în comun, deplasarea pe lângă alte vehicule, trecerea pe lângă coloanele de vehicule oprite și purtarea căștii de protecție. În ceea ce privește circulația pe benzile destinate transportului în comun, motocicletele și mopedele vor putea utiliza benzile destinate mijloacelor de transport în comun, în condițiile stabilite de administratorul drumului. În interiorul localităților, primăriile prin comisiile lor rutiere, sunt cele care stabilesc aceste reguli.

Noi reguli pentru siguranța în trafic a mopedelorReguli noi

  • Nu este considerată depășire nici situația în care o motocicletă sau un moped trece înaintea unui alt vehicul, ori pe lângă un obstacol aflat pe același sens de circulație, fără a trece peste marcajul de delimitare a benzii de circulație.
  • Se introduce o excepție de la interdicția depășirii coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Astfel, bicicletele, motocicletele fără ataș și mopedele vor putea efectua această manevră dacă există suficient spațiu lateral, nu sunt stânjenite manevrele celorlalți participanți la trafic și viteza de deplasare nu depășește 20 km/h.

Noi reguli pentru siguranța în trafic a mopedelor– Obligația de a purta cască de protecție exista deja pentru conducătorii motocicletelor și mopedelor, precum și pentru pasagerii acestora. Noua reglementare completează această obligație, precizând că respectiva cască trebuie să fie omologată, pentru această categorie de vehicul, și să aibă elementele de siguranță cuplate corespunzător.

– A fost introdusă noțiunea de spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede, reprezentând un spațiu marcat perpendicular pe axa drumului, pe toată lățimea acestuia, cu o lungime de 3 metri, măsurată de la marcajul transversal de oprire, la intrarea în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată cu barieră și semibarieră. Autoritățile administrației publice locale au obligația de a lua măsuri pentru amenajarea acestor spații în zonele cu trafic intens.

  • Locuri de parcare specifice, în orice spațiu de parcare ce are cel puțin șase locuri, obligația fiind a administratorului parcărilor.

Autor:

Croitoru Angela
Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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