Noi progrese pe Autostrada Moldovei A7 în Neamț și Bacău: 1.000 de muncitori și 800 de utilaje mobilizate pentru tronsonul Bacău-Pașcani

Pe șantierul loturilor 1 și 2 ale Autostrăzii Bacău-Pașcani (A7), cu lungimea „totală de 49,3 kilometri”, a fost concentrată „o forță de muncă impresionantă” de către constructorul român UMB: „1.000 de muncitori și 800 de utilaje”, care lucrează în ritm susținut de-a lungul întregului aliniament. Decizia a fost adoptată cu scopul de a respecta termenele asumate, relatează Mesagerul de Bacău. Lucrările ar putea fi finalizate anul acesta, iar valoarea celor două contracte este de 2,92 miliarde de lei fără TVA.

Rapoartele echipelor tehnice au indicat atingerea pragului de 80% al lucrărilor, pe o lungime de 30,3 kilometri, pe lotul 1, „cuprins între Săucești și Trifești”, „cel mai avansat tronson din această secțiune”. Pe lotul 2, Trifești-Gherăești, de 18,99 kilometri, execuția lucrărilor a ajuns la pragul de 65%.

Muncitorii, organizați în echipe, sunt mobilizați pe fronturi multiple și realizează operațiuni complexe privind: ridicarea podurilor, structura rutieră, montarea sistemelor inteligente de transport (ITS), aplicarea marcajelor rutiere, instalarea parapetelor de protecție și amenajarea spațiilor de servicii.

Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a explicat că „finalizarea proiectului depinde în mod critic de acoperirea financiară de la bugetul de stat”: „Constructorul român menține un ritm susținut și o mobilizare importantă pe șantier, însă deschiderea circulației pe loturile din această secțiune depinde direct de asigurarea fluxului financiar. Finanțarea prin PNRR a acoperit cheltuielile doar până la data de 31 august 2026, motiv pentru care am solicitat oficial Guvernului alocarea sumelor necesare de la bugetul de stat pentru a garanta continuitatea plăților și finalizarea lucrărilor”.

Aceste loturi se vor deschide traficului exclusiv „în momentul în care fiecare kilometru va îndeplini absolut toate normele de siguranță rutieră și monitorizare, iar testele tehnice vor fi finalizate cu succes”, adaugă Pistol.

Finalizarea proiectului în decursul anului 2026 depinde de doi factori:

Sincronizarea plăților de la buget: pentru a evita „apariția unor blocaje în achiziția de materiale de finisaj sau combustibil pentru flotele de utilaje”, Guvernul ar trebui să aprobe repede transferul de pe finanțarea europeană, prin PNRR, pe cea națională

Evoluția vremii: operațiunile prin care se aștern straturile de uzură din asfalt, respectiv prin care se fac marcajele rutiere finale, sunt „sensibile la temperaturi scăzute și umiditate”

Potrivit UMB, Autostrada Bacău-Pașcani (A7) va putea fi deschisă circulației în totalitate, în perioada imediat următoare, dacă finanțarea de la bugetul public se va continua fără întreruperi.

Ioana Mărcuțianu