Noi probleme pentru Danlin XXL. Contestații pe tronsonul Târgu Frumos – Lețcani al Autostrăzii Unirii A8. Contractul, disputat după desemnarea câștigătorului

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit două contestații la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 2 Târgu Frumos – Lețcani, parte din Autostrada Unirii A8 Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni. Decizia vine după ce asocierea condusă de Danlin XXL a fost desemnată câștigătoare.

Contestațiile au fost depuse de compania Strabag, respectiv de asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. (lider) – CBI Construcții, Turism & Investiții SRL.

Anterior, CNIR anunțase câștigătoare asocierea Danlin XXL (lider), alături de Groma Hold LTD., Intertranscom Impex SRL și Evropiski Patishta. Oferta declarată câștigătoare are o valoare de 4,57 miliarde de lei și a fost cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

Pentru acest contract au fost evaluate șase oferte depuse de constructori din România, Turcia și Austria: Strabag, Makyol, Kalyon, Biskon, Danlin XXL și IC ICTAS.

Proiect strategic, finanțat din fonduri europene

Autostrada Unirii A8, pe traseul Târgu Mureș – Iași – Ungheni, are o lungime totală de 305 kilometri și este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, finanțat prin Programul Operațional Transport și mecanismul european SAFE.

În prezent, potrivit datelor centralizate, aproximativ 70% din autostradă se află în execuție, în timp ce restul tronsoanelor sunt în fază de licitație sau planificare. Sectorul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, din care face parte și tronsonul contestat, are un termen estimat de finalizare în perioada 2028–2030.

CNIR a mai anunțat că, în cursul acestei săptămâni, urmează să fie desemnați câștigătorii și pentru tronsoanele 1 și 4 ale aceluiași sector.

Depunerea contestațiilor poate întârzia semnarea contractului pentru tronsonul Târgu Frumos – Lețcani, unul dintre segmentele esențiale pentru realizarea legăturii rutiere rapide dintre Moldova și restul țării.

