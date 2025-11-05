Noi percheziții anunțate de Parchetul General: sunt vizați medici cu studii în Republica Moldova

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și ofițeri din cadrul IGPR – Direcţia de Investigații Criminale au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară la sediul unei instituții publice și locuințele unor persoane fizice, în București și mai multe județe. Activitățile operative sunt realizate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului. Titlurile de calificare vizau diverse specialități, precum: medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolara, parodontologie.

„Din probatoriul administrat rezultă însă indicii temeinice că studiile de rezidențiat, care presupuneau prezenta fizică obligatorie a medicilor rezidenți la bazele clinice universitare, nu au avut loc în realitate, în condițiile in care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenți se aflau în România, unde erau salarizați cu normă întreagă. În cauză au fost emise 12 mandate de aducere”, anunță Parchetul General.

VIDEO Parchetul General