În lista de medicamente gratuite și compensate intră 21 de noi molecule, din care 11 chiar de la 1 decembrie. Este vorba de medicamente inovative pentru afecțiuni grave, accesibile pentru bolnavii incluși în programele naționale finanțate din bugetul asigurărilor de sănătate. Guvernul a adoptat astăzi, 2 noiembrie, această listă, din care 8 sunt medicamente oncologice, iar una este destinată afecțiunilor cardiovasculare de care suferă copiii de până la 18 ani și tinerii care studiază, grravidele sau lehuzele cu vârste până în 26 de ani. „Este imperios necesar ca măsurile cuprinse în acest proiect să aibă aplicabilitate începând cu data de 1 februarie 2023, pentru medicamentele incluse necondiționat cu impact bugetar, și începând cu data de 1 decembrie 2022, pentru medicamentele incluse necondiționat fără impact bugetar sau cu impact bugetar neutru, precum și pentru medicamentele incluse condiționat”, se argumentează în nota de fundamentarre a proiectului pomovat de Ministerul Sănătății și adoptat azi în guvern.

În noua listă sunt medicamente gratuite și compensate pentru pacienți cu afecțiuni oncologice, Parkinson, insuficiență cardiacă, boli endocrine și metabolice, afecțiuni pulmonare cronice, angioedem ereditar și amiotrofie spinală musculară. „Această actualizare a listei, a treia în acest an, se înscrie în cadrul politicii actuale susținute de Ministerul Sănătății de creștere a accesului mai rapid la medicamente inovative”, potrivit aceleiași surse.

Bolnavii cu boli grave vor avea, astfel, acces la tratamente de ultimă generație, enumerate în actul normativ. Acestea sunt: în sublista A (DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare de 90% din preţul de referinţă) se introduce 1 tratament: galcanezumab (indicat pentru profilaxia migrenei), medicamentul omalizumab (tratamentul pacienților cu astm alergic) este mutat din sublista A (compensare 90%) în sublista C, secțiunea C1 (compensare 100%). În sublista C (DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%), secțiunea C1 (pentru tratament ambulatoriu) se introduc 7 molecule (din care 3 noi): dapagliflozin, empagliflozin (diabet zaharat, insuficiență cardiacă), selumetinib (neurofibroame plexiforme), tocilizumab (poliartrită reumatoidă), lumasiran (hiperoxalurie primară tip 1), omalizumab (transferat din sublista A) și canakinumab (sindroame febrile periodice, alte sindroame, febră familială mediteraneană). În sublista C secțiunea C2 (DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază, în regim de compensare 100%, asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc) se introduc 11 noi DCI uri (din care 10 noi): fedratinib, brigatinib, gemtuzumab ozogamicin, mogamulizumab, vaccin BCG, acalabrutinib, paclitaxel, enzalutamidă (programul național de oncologie), treprostinil (programul naţional de diagnostic si tratament pentru boli rare și sepsis sever/hipertensiune pulmonară), conestat alfa (angioedem ereditar) și onasemnogen abeparvovec (amiotrofia spinală musculară). În sublista C secțiunea C3 (DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază, în regim de compensare 100%, copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu) se introduce 1 medicament: propranolol (afecțiuni cardiovasculare). În sublista D (DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din preţul de referinţă) se introduce 1 nou DCI: combinații candesartan cilexetil+ amlodipină (controlul tensiunii arteriale).

C.I.