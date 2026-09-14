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Noi imagini de pe șantierul A7 Bacău – Pașcani. Prinde contur nodul rutier Roman – Sud

de Popa Denisa

DRDP Iași publică noi imagini care surprind evoluția lucrărilor de pe șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani. Nodul rutier Roman – Sud prinde contur iar în această perioadă au loc lucrări de așternere a mixturilor asfaltice și de amenajare a bretelelor de conexiune cu DN 2, în zona Horia – Secuienii Noi.

„Totodată, au loc lucrări de montare a grinzilor pasajului peste calea ferată din imediata proximitate, parte integrantă a bretelei de acces de pe DN2”, anunță DRDP Iași.

Nodul rutier Roman – Sud este amplasat la joncțiunea loturilor 1 și 2 ale secțiunii A7 Bacău – Pașcani, Săucești – Trifești și Trifești – Gherăești.

FOTO – VIDEO DRDP Iași

(G. S.)

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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