Noi imagini de pe șantierul A7 Bacău – Pașcani. Prinde contur nodul rutier Roman – Sud

DRDP Iași publică noi imagini care surprind evoluția lucrărilor de pe șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani. Nodul rutier Roman – Sud prinde contur iar în această perioadă au loc lucrări de așternere a mixturilor asfaltice și de amenajare a bretelelor de conexiune cu DN 2, în zona Horia – Secuienii Noi.

„Totodată, au loc lucrări de montare a grinzilor pasajului peste calea ferată din imediata proximitate, parte integrantă a bretelei de acces de pe DN2”, anunță DRDP Iași.

Nodul rutier Roman – Sud este amplasat la joncțiunea loturilor 1 și 2 ale secțiunii A7 Bacău – Pașcani, Săucești – Trifești și Trifești – Gherăești.

FOTO – VIDEO DRDP Iași

(G. S.)