Noi detalii despre operațiunea Jupiter în regiunea de Nord-Est

Situația pe județe în regiunea Nord Est pentru operațiunea Jupiter, desfășurată în aceste zile de forțele de ordine.

Iași

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – au aplicat 19 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Iași, în cursul zilelor de 2, 3 și 4 noiembrie, informează un comunicat al IPJ Iași.

Acțiunile s-au aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române și au fost demarate „în cadrul a două dosare penale, aflate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, ce vizează săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”.

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Foto: IPJ Iași

Investigația a scos la iveală că suspecții au achiziționat, „fără drept”, muniție neletală, prin intermediul unor comenzi online de pe o platformă și arme neletale, supuse autorizării, de pe un site, în perioada februarie 2025 – martie 2026.

La locațiile verificate au fost găsite și ridicate: o arbaletă, 10 arme neletale, 5 săgeți, 37 de butelii de gaz comprimat CO₂, 262 de elemente de muniție de tip bilă de cauciuc, 3.605 elemente de muniție de tip diabol, 1.400 de elemente de muniție destinate armelor neletale, 1.013 articole pirotehnice de categoria P1, 11 articole pirotehnice de categoria F4, 51 articole pirotehnice, de tip emițător de sunet, categoria P1. De asemenea, au fost legitimate 38 de persoane, s-au aplicat 2 sancțiuni contravenționale și unei persoane i s-a anulat dreptul de a deține, purta și folosi arme.

Cercetările continuă pentru a se putea stabili întreaga activitate infracțională, respectiv adoptarea măsurilor legale specifice faptelor comise.

Operațiunea a fost sprijinită de polițiștii din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului de Investigații Criminale, Secțiilor 1, 2, 5, 6 Poliție Iași, Secției 1 Poliție Rurală lași, Secției 3 Poliție Rurală Popricani și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași.

Vaslui

În cursul zilei de marți, 3 noiembrie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, alături de cei de la Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui și de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vaslui, au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară, „emise de Judecătoriile Vaslui, Bârlad și Huși”, în județul Vaslui.

Foto: IPJ Vaslui

Perchezițiile au fost coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, și au fost desfășurate în dosare penale întocmite în urma documentării „activității infracționale a unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii” de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui.

În urma acestora, polițiștii au ridicat, pentru cercetare, „26 de arme neletale, dintre care 10 neletale supuse autorizării, aproximativ 3.700 de proiectile metalice și nemetalice”, capsule cu dioxid de carbon (CO₂). Toate vor fi supuse expertizei criminalistice, pentru determinarea categoriilor din care fac parte.

Botoșani

Marți, 3 noiembrie, în aceeași perioadă în care se desfășoară operațiunea JUPITER, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Botoșani, au percheziționat domiciliul unei persoane „bănuite de comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată”, din comuna Trușești, potrivit informațiilor furnizate de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.

Cercetările au indicat faptul că femeia a „falsificat o poliță de asigurare RCA”, pe care a prezentat-o organelor de poliție, atunci când a fost oprită în trafic. De asemenea, agenții de poliție au ridicat „mai multe mijloace materiale de probă, respectiv documente și înscrisuri”, pentru verificări, iar ulterior, inculpata a „fost condusă la sediul poliției pentru audieri”, în baza unui mandat de aducere.

Video: IPJ Botoșani

Cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Astăzi, în cadrul Operațiunii JUPITER, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare șase percheziții domiciliare „la locuințele unor persoane fizice, sediul unei societăți comerciale și sediul unei instituții publice”, se precizează într-un comunicat al IPJ Botoșani.

Acțiunile au fost coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române, în dosare penale deschise în urma săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu. Informațiile furnizate de comunicat au indicat faptul că „angajați din cadrul unei instituții publice ar fi dispus și achitat produse către o persoană juridică, fără a deține documente justificative pentru cantitățile facturate”.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt, respectiv pentru adoptarea măsurilor legale, „sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani”.

IPJ Botoșani precizează că deși perchezițiile domiciliare sunt o etapă procesual penală, „reglementată de Codul de procedură penală”, acestea nu pot, în nicio situație, să „înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

Neamț

În decursul zilei de astăzi, 4 noiembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț, cu cei din cadrul Poliției municipiului Roman, Secției de Poliție Rurală Săvinești, cu tehnicienii criminaliști și luptătorii Serviciului Acțiuni Speciale Neamț, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, „în mai multe dosare penale în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”. Perchezițiile au fost desfășurate în cadrul operațiunii JUPITER și au fost coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspectoratul General al Poliției Române, procurorii de caz din cadrul parchetelor de pe lângă judecătoriile Roman și Piatra-Neamț, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Agenții de poliție au ridicat două arme neletale, „deținute fără drept”: „o armă neletală din categoria celor supuse autorizării și o armă neletală, din categoria celor supuse notificării (arbaletă)”.

Foto: IPJ Neamt

Se continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt, respectiv pentru aplicarea măsurilor legale specifice cazului.

Ioana Mărcuțianu