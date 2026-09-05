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Nodul rutier Bacău Nord se deschide pe 5 septembrie

de Sofronia Gabi

Întreaga centură ocolitoare a municipiului Bacău va fi deschisă circulației cu începere din 5 septembrie, ora 18:00. Redarea circulației pe varianța ocolitoare care face legătura cu Autostrada  A7 descongestionează traficul în municipiul Bacău chiar înainte de începerea noului an școlar, perioadă în care sunt înregistrate valori de trafic mult mai mari decât în timpul sezonului estival.

Pentru atingerea acestui obiectiv care reduce presiunea rutieră asupra principalelor artere de circulație din Bacău mobilizarea pe șantierul UMB a crescut, în ultima perioadă fiind realizare marcajele rutiere, semnalizare sau montarea parapeților de siguranță.

Circulația rutieră pe tronsonul Adjud – Bacău Sud, parte a Autostrăzii A 7, a fost deschisă pe 31 august, la ora 16:00 (amănunte aici ). Pentru început conducătorii auto au putut circula până la nodul rutier sud al variantei ocolitoare a municipiului Bacău care face legătura cu DN 2F, spre Vaslui, urmând a fi efectuate lucrările de racordare până la nodul rutier nord al centurii, traficul fiind extins cu 4 kilometri. Autostrada A 7, Adjud – Bacău are o lungime de aproximativ 47 de kilometri.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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