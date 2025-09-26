Cultura NeamtACTUALITATEEVENIMENT

Nocturna Bibliotecilor Piatra-Neamț 2025: lectură, expoziții și muzică la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu”

de Vlad Bălănescu

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” din Piatra-Neamț participă vineri, 26 septembrie, la programul național Nocturna Bibliotecilor cu o diversitate de evenimente pentru copii, adolescenți și publicul larg. Activitățile se desfășoară pe parcursul întregii după-amiezi, în mai multe spații ale instituției.Nocturna Bibliotecilor Piatra-Neamț 2025: lectură, expoziții și muzică la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu”

Prima întâlnire are loc la ora 14:00, la Secția de carte pentru copii & Ludoteca „Ion Creangă”, cu atelierul de lectură și desene „Personajele preferate din literatură!”. De la ora 16:00, aceeași secție găzduiește „Basmul toamnei”, discuții interactive pe bază de lecturi tematice și desene, cu elevii claselor a VII-a B și a VIII-a B de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”, coordonați de prof. Oana Doru. Între orele 18:00 și 19:00, copiii vor putea participa la jocuri cu personaje din poveștile copilăriei, fișe tematice și discuții libere reunite sub titlul „Prietenii celebre în literatura pentru copii”.

De la ora 15:00, Filiala de carte străină găzduiește prezentarea „Rolul proiectelor Erasmus+ în promovarea dialogului intercultural, dezvoltarea de abilități și formarea tinerilor pentru viață”, organizată cu prilejul Zilei Europene a Limbilor, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” și cu participarea elevilor din clasele XI–XII, coordonați de prof. Eleonora Dragomir.

Tot la ora 15:00, în Sala Cupola are loc vernisajul expoziției de arte plastice „Călătorii vizuale”, cu lucrări realizate de elevii Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț, sub îndrumarea prof. Ana Maria Calistru. La ora 15:30, tot aici, este programat un minirecital folk susținut de Cristiana Macovei și Ana Maria Toma, de la Colegiul Național „Petru Rareș”, Miruna Dunăre, de la Colegiul Tehnic Forestier, și Miruna Ianău, de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi”, coordonați de prof. Costel Buzincu.

În paralel, la ora 16:00, Sala Info-Club 2 găzduiește un atelier de pictură susținut de profesorul coordonator Cristina Petrariu, în parteneriat cu Palatul Copiilor și Asociația Culturală „Arte.Ro”. Tot atunci, la parterul Corpului A, vizitatorii pot vedea o vitrină cu publicații în limbi străine din Fondul documentar „G.T. Kirileanu”, precum și un film tematic pregătit de Compartimentul Colecții speciale.

De la ora 17:00, Sala Cupola va găzdui evocarea profesorului de geografie Mihail Uliciuc, la 15 ani de la trecerea sa în eternitate, în cadrul proiectului „Să cunoaștem istoria județului prin memoria comunității. Oameni, locuri, fapte”. Invitații evenimentului sunt profesorii Mihaela Gherghelescu, Dumitrița Vasilca, Daniela Anisiei, Leonard Rotaru și Neculai Cojocaru. Vor susține momente muzicale Patrissia Ivanets, Larisa Mitrea, Alexandru Ciobanu (nai, prof. Radu Moroșanu), Mihăiță Zamă (acordeon, prof. Sidor Rusu, prof. corepetitor Radu Surujiu), elevi ai Liceului de Arte „Victor Brauner”. Manifestarea va fi moderată de prof. Mihaela Mereuță, managerul Bibliotecii Județene.

Intrarea este liberă, iar vizitatorii sunt invitați să descopere un program care reunește literatura pentru copii, proiectele educaționale europene, arta vizuală, muzica folk și memoria comunității.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Lansare de carte „Volvatirul – pânza cea de toate zilele. O istorie a fabricii de Volvatir din Târgu-Neamț”
Stimulentele financiare pentru elevii de 10 la Bacalureat și Evaluarea Națională

