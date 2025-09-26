Noaptea urșilor în Neamț. Trei mesaje RO-Alert transmise într-o singură noapte

Noaptea trecută, locuitorii mai multor localități din Neamț au fost avertizați prin sistemul RO-Alert cu privire la prezența urșilor.

Primul apel a venit din comuna Farcașa, de pe strada Bisericii, unde a fost semnalată prezența unui urs în apropierea gospodăriilor. Ulterior, un alt exemplar a fost observat în orașul Bicaz, în localitatea Izvorul Muntelui.

La scurt timp, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a anunțat o nouă apariție, de această dată în comuna Gârcina, pe strada Magnoliei.

În toate cazurile, autoritățile au transmis mesaje de avertizare RO-Alert și au recomandat populației să rămână în locuințe, să evite deplasările și să nu încerce sub nicio formă să se apropie de animale.