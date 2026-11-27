ZCH News, direct pe telefon Instalează aplicația gratuită și primește știrile importante din Moldova. Instalează aplicația ×

Toate județele Regiunii Nord-Est sunt vizate de o atenționare meteorologică de vreme rea până la sfârșitul săptămânii. Specialiștii anunță precipitații mixte, polei, strat de nea, vânt și ninsori viscolite precum și răcire accentuată. Avertizarea a intrat în vigoare pe 27 noiembrie, de la ora 10:00, și expiră pe 29 noiembrie, ora 20:00.

„Pe parcursul zilei de vineri (27 noiembrie) în jumătatea nordică a Moldovei și estul Transilvaniei vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar din orele serii va ninge în cea mai mare parte a Moldovei și se va depune strat de zăpadă (în medie de 4…8 cm). Din după-amiaza zilei de sâmbătă (28 noiembrie) va ninge și în regiunile sudice, iar în Oltenia și pe alocuri în sudul și sud-vestul Munteniei se va depune strat de zăpadă cu grosimi variabile (în general de 5…10 cm și izolat peste 15 cm)”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

În zona montană va continua sa ningă și îndeosebi în Carpații Meridionali se va depune strat de zăpadă în general de 5 …10 cm. Din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 noiembrie) vor fi intensificări ale vântului la început în regiunile sud-estice, apoi și în cele sudice și în zona Carpaților de Curbură cu rafale în general de 50…70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol și vizibilitate scăzută.

„Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie) minimele vor fi negative în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mici valori (în jurul a -10 grade) în estul Transilvaniei, iar duminică (29 noiembrie), maximele se vor menține negative în est, sud și centru (cu cele mai mici valori în nordul Moldovei și în depresiuni (spre -6 grade)”, mai arată sursa citată.