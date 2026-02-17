SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Ninsori puternice în județul Neamț. Imagini de pe mai multe drumuri

de Vlad Bălănescu

Ninsori puternice cad în această seară, 17 februarie, în județul Neamț și acest lucru afectează drumurile.

Se circulă în condiții de iarnă, zăpada s-a depus în unele zone pe carosabil și pe unele drumuri au apărut probleme.

Ninsori puternice în județul Neamț. Imagini de pe mai multe drumuri Ninsori puternice în județul Neamț. Imagini de pe mai multe drumuri Ninsori puternice în județul Neamț. Imagini de pe mai multe drumuri Ninsori puternice în județul Neamț. Imagini de pe mai multe drumuri

Ninsori puternice în județul Neamț. Imagini de pe mai multe drumuri Ninsori puternice în județul Neamț. Imagini de pe mai multe drumuri

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Bugetarii, polițiștii și militarii ar urma să piardă norma de hrană! Miza – o economie de 2,5 miliarde de lei la bugetul de stat

Ultima ora

SOCIAL

Bugetarii, polițiștii și militarii ar urma să piardă norma de hrană! Miza – o economie de 2,5 miliarde de lei la bugetul de stat

După ședința Coaliției de luni, 16 februarie, în numele...
SPORT

Performanță de Aur la Campionatul Național de Tir cu Arcul

Rezultat remarcabil obținut de Maria Elisa Sîrbu (CSM Bacău)...
EVENIMENT

Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România

Energie, mișcare, spirit de competitivitate, Cristiane și slalom, multă...
Stiri fierbinti

VIDEO-FOTO. Accident la Vânători Neamț. Un copil a fost transportat la spital

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț accidentul ar...
SANATATE

Ce înseamnă reforma în sănătate propusă de ministrul Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat punctual ce presupune...

Categorii

SOCIAL

Bugetarii, polițiștii și militarii ar urma să piardă norma de hrană! Miza – o economie de 2,5 miliarde de lei la bugetul de stat

După ședința Coaliției de luni, 16 februarie, în numele...
SPORT

Performanță de Aur la Campionatul Național de Tir cu Arcul

Rezultat remarcabil obținut de Maria Elisa Sîrbu (CSM Bacău)...
EVENIMENT

Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România

Energie, mișcare, spirit de competitivitate, Cristiane și slalom, multă...
Stiri fierbinti

VIDEO-FOTO. Accident la Vânători Neamț. Un copil a fost transportat la spital

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț accidentul ar...
SANATATE

Ce înseamnă reforma în sănătate propusă de ministrul Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat punctual ce presupune...
INFRACȚIONAL

FOTO. Percheziții la Piatra Neamț și Sagna într-un dosar de braconaj. Arme și muniții, ridicate de polițiști

Percheziții domiciliare au avut loc în Piatra Neamț și...
ACTUALITATE

ISU Neamț, „Oameni cu care ne mândrim”: trei salvatori distinși în 2025, intervenții decisive la incendii, accidente și urgențe medicale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț...
SANATATE

Analize medicale care pot fi decontate indiferent de statutul de asigurat

Orice persoană, indiferent dacă este asigurată sau nu, poate...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale