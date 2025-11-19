Ninsoare în Moldova: zeci de tone de antiderapant în Neamț, Bacău și Suceava

De marți, 18 noiembrie, iarna și-a scuturat prima dată sumanul, aducând ninsori slabe în jumătate din județele Regiunii de Nord-Est. Drumarii de la Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași din cadrul CNAIR au scos echipaje cu autoutilaje pe drumurile naționale din Neamț, Bacău și Suceava.

“Ninsori slabe și sporadice se înregistrează în această dimineață în mai multe județe ale Moldovei, iar carosabilul se prezintă umed, cu sectoare de zăpadă frământată (max. 2 cm) în zona montană.

Pentru asigurarea circulației, în cursul nopții trecute, echipele Iași au intervenit cu 51 de autoutilaje și 83 tone de material antiderapant, cu o atenție deosebită acordată zonelor montane ale județelor Suceava, Neamț și Bacău.

În continuare, vremea se prezintă rece (temperaturi în intervalul -2°C – +1°C), cu precipitații mixte pe întreg cuprinsul țării, preponderent în zonele de munte.

Cu această ocazie, reiterăm apelul către participanții la trafic de a circula cu prudență și cu echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru sezonul de iarnă”, a transmis DRDP Iași.

Cea mai mare desfășurare de forțe a fost în zona montană a județului Neamț unde au acționat 23 de echipaje care au împrăștiat 68 de tone de antiderapant (în principal sare).

1 din 2

Imagini: DRDP Iași