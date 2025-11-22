DSP Neamț: Niciun cabinet stomatologic din județul Neamț nu este autorizat pentru anestezie generală

Cazul copilului de 2 ani decedat după ce i s-a făcut anestezie generală într-un cabinet stomatologic din Capitală, readuce în atenția publicului clinicile care fac astfel de intervenții și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească. Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Neamț în județ sunt sute de cabinete stomatologice, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. În total nemțenii au la dispoziție 457 de cabinete stomatologice care desfășoară activități de stomatologie generală, ortodonție și ortopedie dento-facială, paradontologie, endodenție, precum și protecție dentară. Din total, 342 de cabinete sunt în mediul urban, în timp ce în rural sunt 115 cabinete.

Cifrele se referă la cabinetele stomatologice private, deoarece în tot județul Neamț este un singur cabinet stomatologic de stat, cel deschis de curând la parterul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Conform purtătorului de cuvânt al DSP Neamț, dr. Daniela-Florina Gafița, nici un cabinet, nici cel public, nici cele private, nu este autorizat pentru a efectua intervenții care presupun anestezie generală.

Sunt mai multe tipuri de anestezii efectuate la intervențiile dentare între care cea mai comună este anestezia locala sau topică. Aceasta se face de către medicul operator, inclusiv stomatologi și chirurgii dento-faciali, cu testare prealabilă, dacă pacientul nu a mai fost anesteziat până atunci. A doua metodă, analgo-sedarea, se face doar de către medicul ATI-ist, prin injectarea intravenoasă a unei substanțe. Unitatea trebuie să obțină autorizarea pentru un salon cu minim un pat pentru supraveghere, plus o dotare minim necesară (laringoscop, defibrilator etc.). A treia metodă, anestezia generală, se poate face doar de către medicul ATI-ist prin folosirea de gaze anestezice. Este necesară autorizarea și un salon cu cel puțin un pat, plus dotare specifică, aparat anestezie, tub oxigen, laringoscop, defibrilator. Ultimele două tipuri de anestezii nu se fac decât de către medici specializați în anestezie și terapie intensivă.

(G. S.)