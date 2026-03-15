„Nestematele mării – bijuterii neștiute” – expoziție temporară la Roman

Muzeul de Științe Naturale Roman din cadrul Complexului Muzeal Național Neamț, invită publicul la expoziția intitulată generic „Nestematele mării – bijuterii neștiute”. Manifestarea și-a deschis porțile pe 14 martie și poate fi vizitată până la data de 31 august. „Cochiliile colorate și formele elegante ale scoicilor și ale melcilor au captat atenția omului încă din cele mai vechi timpuri. Aceste nevertebrate au fost și sunt o important sursă de hrană (midiile, sepiile, caracatițele), ca apoi să devină podoabe purtate de către omul preistoric, unelte, obiecte decorative, sau religioase, instrumente muzicale (Trompeta lui Triton-Charonia tritonis)”, anunță Complexul Muzeal Național Neamț.

Japonezii se numără printre popoarele care foloseau în acest scop cochilia, numind instrumental horagai, întrebuințate chiar ca monede (Ghiocul monedă-Cypraea moneta), materie primă în diferite domenii științifice și tehnice, iar specialiștii în domeniul sănătății au folosit veninului melcilor Conus în terapia durerii.

Expoziția este o invitație la cunoașterea biodiversității moluștelor marine, prezentând varietatea exotică a speciilor de corali, melci, scoici, cefalopode, echinoderme din mările și oceanele lumii (Marea Mediterană, Oceanul Atlantic, Oceanul Pacific, Oceanul Indian). Sunt expuse peste 150 de specimene din colecția științifică de malacologie a Muzeului de Științe Naturale Piatra Neamț și diferite eșantioane de nisip colectat de pe diferite plaje exotice (Cuba, Mexic, Grecia, Italia, Malta, etc.).

Din punct de vedere științific, expoziția sintetizează sistematica și biologia moluștelor, diversitatea și mediul lor de viață, curiozități privind existența lor în mările și oceanele globului dar și informații privind modul de protejare al acestora – unele dintre ele fiind amenințate cu dispariția. Curatorii expoziției sunt muzeograf Ionela-Alexandra Boboc, Oana-Maria Balan și dr. Ionuț Grădianu de la Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț.