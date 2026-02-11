Nereguli grave în acordarea ajutoarelor pentru încălzire la Primăria Comunei Horgești, județul Bacău

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a dispus efectuarea unei misiuni de control inopinat la Primăria Comunei Horgești, județul Bacău, la solicitarea prefectului județului Bacău, Andreea Negru, în urma unor sesizări privind modul de respectare a prevederilor legale referitoare la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2025–2026.

Controlul a fost realizat de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău și a vizat verificarea dosarelor de ajutor pentru încălzire, în condițiile în care la nivelul comunei Horgești sunt înregistrate 1.107 dosare pentru acest tip de sprijin.

În cadrul acțiunii de control au fost verificate 108 familii beneficiare, atât din punctul de vedere al documentelor depuse la dosar, cât și prin verificări directe la domiciliu.

Rezultatele controalelor în teren au evidențiat nereguli semnificative. Astfel, în 40 de cazuri, beneficiarii dețineau în proprietate locuințe care nu erau locuibile (fără surse de încălzire, nefinalizate, nemobilate, neutilate sau fără uși și geamuri). De asemenea, în 42 de cazuri, din declarațiile membrilor familiei, rudelor sau vecinilor, a reieșit că persoanele beneficiare sunt plecate în străinătate.

Ca urmare a neregulilor constatate, inspectorii sociali au dispus măsuri pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit unui număr de 82 de beneficiari, precum și reanalizarea tuturor dosarelor de ajutor pentru încălzire aflate în plată în comuna Horgești pentru sezonul rece noiembrie 2025 – martie 2026.

“Zilele trecute mi-a ajuns la mapă o sesizare conform căreia în comuna Horgești ajutoarele de încălzire se dau până și celor care nu locuiesc în țară.

Le-am solicitat celor de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială să facă un control serios cu privire la asta.

Rezultatele sunt îngrijorătoare. Din 108 dosare verificate, au fost identificate nereguli grave în 82 de cazuri. Vorbim despre persoane care fie dețin locuințe nelocuibile, fie nu se află în țară, dar au beneficiat de sprijin financiar destinat celor care au cu adevărat nevoie.

În comuna Horgești există în total 1.107 dosare de ajutor pentru încălzire, ceea ce impune o responsabilitate și mai mare din partea administrației locale”, a declarat prefectul Andreea Negru.

Prefectul transmite un mesaj clar către toți primarii din județul Bacău:

acordarea ajutoarelor sociale nu este o formalitate și nu se face „din birou”.

“Este responsabilitatea directă a primarilor și a aparatului de specialitate să se asigure că aceste ajutoare ajung la persoanele eligibile, în condiții de legalitate și responsabilitate.

Banii publici trebuie să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de sprijin, nu să fie acordați superficial sau fără verificări reale în teren.

Celor de la primăria Horgești li s-a dispus recuperarea sumelor și întocmirea de anchete sociale pentru toate cele 1107 dosare de ajutor de încălzire, iar inspectorilor sociali le-am solicitat realizarea unor controale încrucișate, pentru a verifica modul de acordare a altor prestații sociale în comună. Se fac controale și în alte primării”, mai precizează prefectul Andreea Negru.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău va monitoriza modul de implementare a măsurilor dispuse, iar doamna prefect a solicitat verificări încrucișate cu alte tipuri de prestații sociale.