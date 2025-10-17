Teanc de bani
Social NeamțACTUALITATESOCIAL

Nemțenii continuă să câștige sub media națională – salariul mediu net, cu 22% mai mic decât media din țară

de Croitoru Angela

Salariul mediu net înregistrat în județul Neamț în luna august 2025 a fost de 4.247 de lei, cu aproximativ 22% (1.140 de lei) mai mic decât media la nivel național, arată datele Direcției Regionale de Statistică Neamț.

Teanc de baniCele mai mari câștiguri salariale din județ au fost raportate în sectorul serviciilor, unde venitul mediu net a ajuns la 4.497 de lei. La polul opus se situează angajații din industrie și construcții, care au primit în medie 3.885 de lei.

În agricultură, pescuit și silvicultură, venitul mediu net a fost de 4.245 de lei, foarte apropiat de media județeană.

Potrivit metodologiei oficiale, media salariilor reflectă diferența dintre cel mai mare și cel mai mic salariu din economie (inclusiv salariul minim pe economie).

Scădere consecutivă a câștigurilor la nivel național

Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că salariul mediu net la nivelul întregii țări a fost, în luna august 2025, de 5.387 de lei (echivalentul a puțin peste 1.058 de euro). Suma este cu 130 de lei (sau 2,4%) mai mică decât în luna iulie, marcând a doua scădere consecutivă după cea din iulie (–22 de lei față de iunie).

Domeniile cu cele mai mari și cele mai mici salarii

La nivel național, cele mai mari venituri medii nete au fost înregistrate în:

  • transporturile aeriene – 12.458 lei
  • industria cocseriei și prelucrării țițeiului – 11.649 lei

La capătul celălalt al clasamentului se află:

  • confecțiile – 3.341 lei
  • sectorul hoteluri și restaurante – 3.367 lei

 

 

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Știre actualizată. FOTO. Bloc distrus de o explozie în București – a fost activat Planul Roșu de Intervenție

Ultima ora

ACTUALITATE

Știre actualizată. FOTO. Bloc distrus de o explozie în București – a fost activat Planul Roșu de Intervenție

Actualizare: Ministerul Sănătății informează că sunt semnalate mai multe...
ACTUALITATE

Suceava. Video-foto. Incendiu devastator la două hale. Au intervenit pompierii din două județe

Două hale aparținând unor firme comerciale au luat foc,...
JUSTIŢIE

Înalta Curte a sesizat CCR referitor la plata pensiilor private

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că...
ECONOMIE

Șeful ANAF spune că trebuie corectat modul în care se calculează deficitul de TVA și dă un exemplu: „modul în care tratăm gemul pe...

Acest an a arătat foarte clar că economia României...
Stiri fierbinti

Bărbat din Bicaz-Chei, ucis de un urs, pe un deal din apropierea casei sale

Un bărbat în vârstă de 88 de ani și-a...

Categorii

ACTUALITATE

Știre actualizată. FOTO. Bloc distrus de o explozie în București – a fost activat Planul Roșu de Intervenție

Actualizare: Ministerul Sănătății informează că sunt semnalate mai multe...
ACTUALITATE

Suceava. Video-foto. Incendiu devastator la două hale. Au intervenit pompierii din două județe

Două hale aparținând unor firme comerciale au luat foc,...
JUSTIŢIE

Înalta Curte a sesizat CCR referitor la plata pensiilor private

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că...
ECONOMIE

Șeful ANAF spune că trebuie corectat modul în care se calculează deficitul de TVA și dă un exemplu: „modul în care tratăm gemul pe...

Acest an a arătat foarte clar că economia României...
Stiri fierbinti

Bărbat din Bicaz-Chei, ucis de un urs, pe un deal din apropierea casei sale

Un bărbat în vârstă de 88 de ani și-a...
ECONOMIE

Legea prosumatorilor: energia produsă într-un loc va putea fi luată în calcul la consumul din altul

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 15 octombrie, legea care...
ADMINISTRAȚIE

FOTO. Piatra-Neamț. Curtea Domnească va fi, după 15 ani, reabilitată

Curtea Domnească din Piatra Neamț va fi reabilitată după 15 ani. Imaginile arată că este nevoie de acest demers
SOCIAL

Neamț. Locuință mistuită de foc

Un puternic incendiu a mistuit locuința unei familii din...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale