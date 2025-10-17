Nemțenii continuă să câștige sub media națională – salariul mediu net, cu 22% mai mic decât media din țară

Salariul mediu net înregistrat în județul Neamț în luna august 2025 a fost de 4.247 de lei, cu aproximativ 22% (1.140 de lei) mai mic decât media la nivel național, arată datele Direcției Regionale de Statistică Neamț.

Cele mai mari câștiguri salariale din județ au fost raportate în sectorul serviciilor, unde venitul mediu net a ajuns la 4.497 de lei. La polul opus se situează angajații din industrie și construcții, care au primit în medie 3.885 de lei.

În agricultură, pescuit și silvicultură, venitul mediu net a fost de 4.245 de lei, foarte apropiat de media județeană.

Potrivit metodologiei oficiale, media salariilor reflectă diferența dintre cel mai mare și cel mai mic salariu din economie (inclusiv salariul minim pe economie).

Scădere consecutivă a câștigurilor la nivel național

Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că salariul mediu net la nivelul întregii țări a fost, în luna august 2025, de 5.387 de lei (echivalentul a puțin peste 1.058 de euro). Suma este cu 130 de lei (sau 2,4%) mai mică decât în luna iulie, marcând a doua scădere consecutivă după cea din iulie (–22 de lei față de iunie).

Domeniile cu cele mai mari și cele mai mici salarii

La nivel național, cele mai mari venituri medii nete au fost înregistrate în:

transporturile aeriene – 12.458 lei

– industria cocseriei și prelucrării țițeiului – 11.649 lei

La capătul celălalt al clasamentului se află: