Bran Albert, în vârstă de 52 de ani din Târgu-Neamț, a fost dat dispărut după ce a plecat de la locuința sa din Roma, Italia și nu a mai putut fi contactat.

Poliția orașului Târgu-Neamț a fost sesizată vineri, 28 iunie, în jurul orei 16:00, de către mama bărbatului, care a anunțat că acesta a plecat voluntar din Roma în data de 15 iunie și nu a mai revenit acasă. Ultima oară, bărbatul ar fi fost văzut pe teritoriul Franței.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, bărbatul are 1,85 metri înălțime, cântărește aproximativ 105 kilograme, este tuns zero și are ochi albaștri. Ca semne particulare, prezintă cicatrici post-operatorii la nivelul tibiilor, pe ambele picioare.

În momentul dispariției, purta un tricou alb, pantaloni tip jeans de culoare albastră și pantofi sport gri.

Oricine deține informații care ar putea duce la găsirea lui Bran Albert este rugat să apeleze 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț