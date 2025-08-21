Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din Dobreni, județul Neamț, a fost dat dispărut după ce a plecat de acasă în luna februarie și nu a mai revenit până în prezent.

Potrivit IPJ Neamț, la data de 14 februarie a acestui an, Ciurcu Constantin ar fi plecat de la domiciliu către o stână din județul Sibiu. Ulterior, acesta ar fi fost văzut ultima dată la UPU Sibiu, însă de atunci familia nu mai are nicio veste despre el. Sesizarea dispariției a fost făcută de soția bărbatului pe data de 19 august, la Secţia de Poliţie Rurală Gârcina.

Bărbatul are 1,72 m înălțime, cântărește aproximativ 60-65 de kilograme, are părul cărunt, tuns scurt, ochi căprui și prezintă tatuaje pe membrele superioare.

Poliția face apel la toți cei care pot oferi informații despre locul unde s-ar putea afla să sune la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț