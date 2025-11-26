Nemțean dat în urmărire internațională, prins pe Aeroportul din Bacău

Un tânăr în vârstă de 28 de ani din județul Neamț a fost arestat chiar pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău, după ce polițiștii de frontieră au descoperit că acesta era căutat atât la nivel național, cât și internațional.

Bărbatul avea de executat o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare, fiind condamnat pentru furt calificat comis în România. Capturarea sa a avut loc pe 25 noiembrie, când, în timpul verificărilor de rutină, s-a constatat că pe numele lui fusese emis un mandat de executare a pedepsei.

După reținere, tânărul a fost predat polițiștilor de la Poliția Transporturi și escortat către Penitenciarul Bacău, unde urmează să își ispășească pedeapsa.

Foto: IPJ Bacău