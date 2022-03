Interviu cu primarul Neculai NASTASIA

Primarul comunei Negrești, Neculai Nastasia, caută soluții, pentru a le oferi tinerilor condiții de trai mai bune, pentru a atrage investitori ce ar putea să le ofere acestora locuri de muncă, principala problemă a comunității fiind îmbătrânirea populației. Soluțiile pe care edilul le vede pentru a-i aduce pe tineri acasă sunt legate de finalizarea proiectelor legate de utilități – apă, canalizare, gaz metan -, susținerea educației și sistemului de sănătate, dar și un proiect prin care să atragă turiștii în comună.

– Investitorii vin dacă au o infrastructură rutieră în primul rând. Cum stați cu drumurile în comună, domnule primar Nastasia?

Din punctul de vedere al infrastructurii rutiere, comuna noastră este traversată de DJ 156 A care este administrat de Consiliul Județean Neamț și care, deocamdată, a fost plombat. Drumurile celelalte, cele comunale, le-am asfaltat printr-un proiect PNDL 2 și asfaltările au fost finalizate chiar săptămâna trecută, când am avut recepția lucrărilor. Au fost realizate cinci drumuri comunale, iar valoarea totală a proiectului se ridică la un milion de euro. Pentru toate celelalte drumuri neasfaltate din comuna Negrești, am accesat Programul „Anghel Saligny”, însemnând 12 drumuri, cu poduri, cu șanțuri cu tot ce mai înseamnă ca detalii, ca să terminăm de turnat asfalt în toată comuna și apreciez că aici va fi o investiție de peste două milioane de euro.

– Aveți și drumuri care au fost inundate de viitura din vara anului trecut?

Avem și astfel de drumuri, suntem în faza de achiziție a lucrărilor, vom începe lucrările de luni, săptămâna viitoare (15 noiembrie – n.r.), au fost rupte de apă și cele două podețe dintre ele. Până acum am primit doar 42.000 de lei, dintr-o sumă mai mare care ar urma să vină prin CJ Neamț. Este vorba despre drumurile comunale de pe malurile râului Horaița, care ne face mereu probleme, cum sunt ploi mai puternice, se umflă și inundă mereu. Se adună apa de pe toate dealurile, iar capacitatea albiei lui nu face față și atunci se revarsă și rupe totul în cale. Am mai avut un drum rupt aici, peste drum de noi, în zona bisericii, pe care l-am reparat prin forțe proprii. Am fost la “Apele Române” să ne ia în calcul cu lucrări de regularizare a acestui râu Horaița, care nu s-a mai făcut de foarte multă vreme. Ni s-a răspuns că în 2022 se va avea în vedere, ni se vor da niște bani la buget, pentru a face lucrările de regularizare. Dar ni s-a mai spus și că, în măsura în care putem, din resurse proprii și cu forțe proprii, să ne mai ocupăm și noi de o parte din aceste ravagii pe care le-a făcut Horaița. Și am avut acest drum rupt, în apropiere de primărie, în dreptul a două familii, pe care l-am reparat cu forțe proprii, am turnat balastru cu buldoexcavatorul mare pe care îl avem în dotare la primărie, și un buldoexcavator mai mic, cu care ne gospodărim. Cu banii primiți de la județ trebuie să rezolvăm și cele două poduri de beton și două podețe din lemn care fac legătura a două familii cu restul comunei. Dacă prindem acea finanțare pe Programul „Anghel Saligny”, o să terminăm tot ceea ce înseamnă asfaltare drumuri în comună, o să mai rămână poate un șanț, un podeț pe care le putem prinde apoi în alte proiecte viitoare.

„Să asigurăm toate utilităţile comunităţii noastre”

– Pe partea de alimentare cu apă și canalizare, ce ați reușit să faceți și ce mai aveți în plan?

Pe acest proiect mai mare pe Programul „Anghel Saligny” noi am prins și o extindere a alimentării cu apă și canalizare pentru satul Poiana, care este împărțit în două, jumătate este la noi, jumătate la comuna Crăcăoani, vreo 12 gospodării. Avem alimentarea cu apă și canalizarea finalizate pe total comună, mai avem de rezolvat cu un aviz de la Mediu, care nu a fost încă primit. Chiar în acest week-end am publicat într-un ziar local Anunțul de mediu pentru a obține acest aviz. Sper ca, săptămâna viitoare, după ce obținem avizul, să putem elibera autorizația de funcționare pentru electrificarea stației de epurare a apei și a stației pentru ape uzate numărul 5, care nu s-au făcut. Celelalte stații sunt electrificate, dar pentru a o putea pune în funcțiune și să avem apă pe instalație mai avem de rezolvat această electrificare. Mai avem și această extindere a rețelei pe jumătatea noastră din satul Poiana și atunci vom avea apă în întreaga comună. Pentru că civilizația în viitorul apropiat va însemna apă, canalizare, curent, toate utilitățile comunității noastre asigurate, nu vom mai vorbi despre apă la fântână și WC-ul în curte. Mai este o problemă, seceta care ne face probleme de mulți ani. Sunt foarte multe familii care suferă din acest motiv. Dar, în viitorul apropiat vom rezolva toate aceste lucruri. Noi am ajutat populația cât am putut, avem în dotarea primăriei două motopompe cu care mergem cu angajatul de la ISU și cu angajații noștri, le scoatem oamenilor apa din fântână le-am dus pastiluțe de cloramină pentru apă. Apa din aceste fântâni nu este de calitatea care trebuie, am făcut analize și încă mai sunt nitriți, nitrați.

– Iluminatul public al comunei în ce stadiu este în acest moment?

Avem un proiect prin AFM, pentru iluminatul public cu lămpi cu LED, am reușit să schimbăm tot pe artera principala și pe una secundară. Avem chiar acum ședința de Consiliu Local, în care vrem să aprobăm un proiect pentru realizarea prin AFM a două stații de încărcare cu electricitate pentru autoturisme, pentru că, la anul, așteptăm două microbuze pentru transportul școlar, care vor fi pe curent electric. Microbuzul școlar pe care-l avem acum este foarte vechi, are 16 ani, l-am avut, recent, în service și cheltuim o grămadă de bani pentru reparații, am cheltuit 65 de milioane de lei vechi, ca să putem aduce astăzi elevii la școală. Am făcut o solicitare la prefectură, la Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar să ne aprobe două microbuze școlare și avem o promisiune că este posibil ca acestea să ajungă în primăvară, anul viitor. Una dintre condiții pentru realizarea acestor stații de încărcare electrice este să fie pe domeniu public, avem acest teren, avem și transformatorul aproape, care era o altă condiție.

„Am depus proiect pentru construirea primăriei și pentru reabilitarea căminului cultural”

– Știu că vă doreați foarte mult un sediu de primărie, pentru că acum funcționați în vechiul cămin cultural al comunei.

Da, chiar în zona în care ne-am propus să facem aceste stații de încărcare pentru microbuze, avem spațiul pregătit pentru construirea unui sediu nou pentru primărie. Am depus un proiect pentru finanțare la CNI pentru construirea primăriei și pentru reabilitarea căminului cultural. La 500 de metri de acest cămin cultural, în care suntem acum, vizavi de terenul de sport, este o construcție veche care a avut cândva destinația de primărie, pe care urmează să o dărâmăm și acolo vom construi primăria nouă. Am făcut studiile de fezabilitate, am depus cererea de finanțare, așteptăm aprobarea pentru a demara proiectul. Căminul cultural în care ne aflăm acum este unul dintre cele mai mari din județ, dar nu am mai avut activități culturale, spectacole, formații proprii.

– Doamna viceprimar își propusese să înființeze o asociație pentru conservarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale.

Da, așa este. Aici, când eram copil rulau filme, dimineața, la matineu pentru copii și seara două filme pentru cei mai mari. Pe vremuri erau formații de muzică populară, formații de muzică ușoară care veneau și dădeau spectacole aici, populația era mai tânără. După ce vom reabilita și acest sediu, orice activitate culturală este binevenită. Suntem deschiși către orice fel de colaborare, așteptăm tineretul să se implice. Dar, populația este din ce în ce mai îmbătrânită în comună, nu mai avem elevi la clasa a VIII-a anul acesta.

– Câți elevi aveți la școala gimnazială din comună?

În jur de 150 de elevi. Noi am început cursurile cu prezență fizică, am vorbit cu cadrele didactice să se vaccineze, mai avem grupele de preșcolari. Microbuzul începe transportul elevilor încă de la ora 6:00, pentru că acum trebuie să facă mai multe ture, se aduc mai puțini elevi, pentru a păstra distanțarea socială în interiorul microbuzului. Este ceva mai complicat, se consumă mai mult carburant, dar, una peste alta, ne descurcăm și școala a început, normal, la noi, cu prezență fizică. Mai avem o mică grădiniță cu 12 preșcolari în satul Poiana, care au propria lor educatoare. Avem aici, în centru, pe punctul de finalizare, o grădiniță cu patru săli de clasă și intenționez să-i aduc pe toți cei mici în această nouă grădiniță și grupa de la Negrești și pe cei de la Poiana. Clădirea a fost demarată în 2008 și nu era finalizată. Acum avem un constructor serios, care s-a implicat și aproape a finalizat lucrările, mai avem de pus parchetul, niște finisaje. Am alocat anul acesta banii necesari din bugetul local ca să o finalizăm și copiii să se bucure de ea, așa cum este normal. Lucrurile trebuiesc duse la bun sfârșit. Nu putem sta cu niște bani aruncați pe diferite lucrări nefinalizate. Actualul constructor ne-a făcut o lucrare foarte bună, de calitate și, în timp scurt, am alimentat cu energie electrică, cu apă, căldură cu centrală proprie, tot ceea ce trebuie. În clădirea acestei grădinițe vom muta și biblioteca comunală, care funcționează în condiții improprii acum, în școala veche. Acolo a funcționat cândva o fabrică de brânză care folosea foarte multă sare și această sare s-a impregnat în pereți și atunci întreaga clădire s-a degradat. Deja am primit răspuns că, în condițiile în care nu-i schimbăm destinația, se poate și acest lucru. Este pentru oamenii comunei, pentru cultură, pentru educație.

„În spaţiul fostului cabinet medical mi-am propus să deschid o farmacie”

– După educație, sănătatea este o altă prioritate pentru orice comunitate. Cum stați la acest capitol la Negrești?

Am avut un cabinet medical la care medicul s-a plâns că nu avea suficienți pacienți. Acum a venit și și-a luat lucrurile de acolo, iar în acel spațiu, mi-am propus să deschid o farmacie, am luat deja legătura cu cei de la Ropharma. Noi am avut o farmacie, care practica niște prețuri mai ridicate și lumea nu a fost mulțumită. Acum vrem să ne pliem pe realitatea de la noi, din comună, să fie și oamenii mulțumiți, dar să aibă și firma care va veni cu farmacia clienți, să meargă pe profit, pentru că până la urmă sănătatea nu se întreține fără medicamente. În vechiul spațiu al farmaciei, am pus gresie, faianță, am reamenajat și spațiul va fi folosit pentru o frizerie, coafor cu manichiură, pedichiură, pentru că avem fete calificate chiar la noi în comună și având această solicitare din partea lor, venim în ajutorul acestora și astfel mai acoperim și necesitățile oamenilor din comună. Cred că, până la sfârșitul anului, vom da drumul și la farmacie și la acea frizerie.

– Cu sănătatea, dacă domnul doctor a plecat, cum veți face?

Este o problemă pe care ne-am propus să o rezolvăm în viitorul apropiat. Așa a fost conjuctura, fostul medic de familie a decedat, avea covid. Am avut o perioadă de timp o doamnă doctor mai tânără, care a plecat și ea, avea copil de care trebuia să se ocupe. A rămas, deocamdată, un asistent medical, care mai poate elibera rețete pentru bolnavii cronici. Ținem legătura cu domnul doctor Răileanu, care ne mai ajută și el, este în etate și dumnealui, dar ne-a spus că atât cât poate ne mai ajută. Este la dispensarul de peste drum, la două sute de metri de primărie. Am încercat să creem o legătură bună și normală între doctor și farmacist. Acum, vom rezolva problema farmaciei și vom vedea ce va fi mai departe cu medicul de familie. Ținem legătura și cu prefectura, DSP-ul, și vom găsi o soluție, în nici un caz nu vom lăsa oamenii fără medic de familie.

– Cum vă descurcați în pandemie?

În privința vaccinării stăm destul de bine, vaccinarea se face chiar aici, în sediul primăriei, noi anunțăm cu 2-3 zile înainte. Ultima dată am avut chiar mult mai mulți decât de obicei care au venit și s-au vaccinat, unii cu prima doză, alții cu doza de rapel, avem care au făcut chiar și cea de-a treia doză. Oamenii au înțeles că este vorba despre sănătatea lor și se vaccinează. Pe 11 noiembrie avem din nou programate vaccinări, am avut o colaborare foarte bună cu DSP-ul din acest punct de vedere. Am cerut la DSP un post de asistent medical comunitar, pentru că avem populația îmbătrânită, avem persoane care au nevoie să li se ia o tensiune, o glicemie, să le facă o injecție, chestiuni medicale de strictă necesitate. Urmează ca noi să facem această angajare, să suportăm financiar, până ce se vor mai debloca posturi la DSP Neamț și atunci îl vor prelua ei. Avem o statistică, pentru cei peste 75 de ani care primesc o masă caldă prin acel proiect al guvernului, pe baza unui voucher de 180 de lei și avem peste 400 de persoane. Am mers la fiecare acasă și le-am distribuit aceste vouchere și ei au optat pentru o firmă de catering, fie de la noi, din Negrești, fie de la Dobreni și le aduc o masă caldă acasă.