ACTUALITATENEAMȚSocial Neamț

Neamț. Ziua Informării Preventive în lăcașurile de cult

de Sofronia Gabi

După oficierea Sfintei Liturghii de duminică, 1 martie, în mai multe lăcașuri de cult din județul Neamț au avut loc activități de informare preventivă dedicate credincioșilor. Acțiunea a urmărit transmiterea unor mesaje esențiale pentru prevenirea incendiilor la locuințe și în gospodării. Totul în contextul în care de la începutul anului în județul Neamț au avut loc numeroase incendii cauzate în general de sistemele de încălzire, iar cinci persoane și-au pierdut viața.

Neamț. Ziua Informării Preventive în lăcașurile de cult

În cadrul acestor prezentări, s-a pus accent pe utilizarea în condiții de siguranță a surselor de încălzire, a instalațiilor electrice și de gaze, pe supravegherea permanentă a copiilor, precum și pe adoptarea unui comportament adecvat în cazul producerii unor situații de urgență. Prin activitățile desfășurate în colaborare cu preoții, ne dorim să fim mai aproape de comunitate și să contribuim activ la creșterea gradului de siguranță al cetățenilor din județul Neamț”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

Neamț. Ziua Informării Preventive în lăcașurile de cult

Mesajele preventive adresate credincioșilor au fost elaborate de militarii din cadrul Inspecției de Prevenire și transmise Protopopiatelor Piatra-Neamț, Roman, Târgu-Neamț, Roznov și Ceahlău, precum și Decanatelor Piatra-Neamț și Roman. În același context preotul militar Bența Alexandru a participat la ședința lunară administrativă a Protopopiatului Piatra-Neamț, unde a prezentat o serie de recomandări pentru a fi aduse la cunoștința enoriașilor privind comportamentul adecvat în cazul producerii unor situații de urgență. „Mulțumim preoților pentru sprijinul acordat în diseminarea mesajelor preventive și pentru implicarea constantă în informarea comunității!”, transmite sursa citată.

Neamț. Ziua Informării Preventive în lăcașurile de cult

FOTO ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Educație. Începe evaluarea în vederea înscrierii copiilor la clasa pregătitoare
Articolul următor
Iași. Percheziții într-un dosar cu acuze de trafic de persoane

Ultima ora

Social Neamț

Incendiu la Hanul Ancuței – un bărbat a avut nevoie de ajutor medical

Un incendiu provocat de un aragaz nesupravegheat a mistuit...
INFRACȚIONAL

Iași. Percheziții într-un dosar cu acuze de trafic de persoane

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și...
EDUCATIE

Educație. Începe evaluarea în vederea înscrierii copiilor la clasa pregătitoare

În perioada 31 martie - 6 mai 2026, părinții/...
NEAMȚ

Neamț. Amenzi de peste 110.000 de lei într-un week-end

În perioada 28 februarie - 1 martie, polițiștii au...
Infracțional Neamț

Tânăr reținut după ce și-a rupt brățara de monitorizare și i-a dat foc

Un tânăr în vârstă de 25 de ani din...

Categorii

Social Neamț

Incendiu la Hanul Ancuței – un bărbat a avut nevoie de ajutor medical

Un incendiu provocat de un aragaz nesupravegheat a mistuit...
INFRACȚIONAL

Iași. Percheziții într-un dosar cu acuze de trafic de persoane

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și...
EDUCATIE

Educație. Începe evaluarea în vederea înscrierii copiilor la clasa pregătitoare

În perioada 31 martie - 6 mai 2026, părinții/...
NEAMȚ

Neamț. Amenzi de peste 110.000 de lei într-un week-end

În perioada 28 februarie - 1 martie, polițiștii au...
Infracțional Neamț

Tânăr reținut după ce și-a rupt brățara de monitorizare și i-a dat foc

Un tânăr în vârstă de 25 de ani din...
ECONOMIE

Titluri de stat FIDELIS. Ce dobânzi acordă statul de Mărțișor

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea titlurilor de stat FIDELIS,...
ACTUALITATE

Când se achită pensiile pentru luna martie

Plata pensiilor aferente lunii martie a avut o întârziere...
ACTUALITATE

Bacău. Incendiu la o casă din Onești, izbucnit din cauza unui scurtcircuit

Un incendiu a izbucnit duminică dimineața, 1 martie, în...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale