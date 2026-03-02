Neamț. Ziua Informării Preventive în lăcașurile de cult

După oficierea Sfintei Liturghii de duminică, 1 martie, în mai multe lăcașuri de cult din județul Neamț au avut loc activități de informare preventivă dedicate credincioșilor. Acțiunea a urmărit transmiterea unor mesaje esențiale pentru prevenirea incendiilor la locuințe și în gospodării. Totul în contextul în care de la începutul anului în județul Neamț au avut loc numeroase incendii cauzate în general de sistemele de încălzire, iar cinci persoane și-au pierdut viața.

„În cadrul acestor prezentări, s-a pus accent pe utilizarea în condiții de siguranță a surselor de încălzire, a instalațiilor electrice și de gaze, pe supravegherea permanentă a copiilor, precum și pe adoptarea unui comportament adecvat în cazul producerii unor situații de urgență. Prin activitățile desfășurate în colaborare cu preoții, ne dorim să fim mai aproape de comunitate și să contribuim activ la creșterea gradului de siguranță al cetățenilor din județul Neamț”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

Mesajele preventive adresate credincioșilor au fost elaborate de militarii din cadrul Inspecției de Prevenire și transmise Protopopiatelor Piatra-Neamț, Roman, Târgu-Neamț, Roznov și Ceahlău, precum și Decanatelor Piatra-Neamț și Roman. În același context preotul militar Bența Alexandru a participat la ședința lunară administrativă a Protopopiatului Piatra-Neamț, unde a prezentat o serie de recomandări pentru a fi aduse la cunoștința enoriașilor privind comportamentul adecvat în cazul producerii unor situații de urgență. „Mulțumim preoților pentru sprijinul acordat în diseminarea mesajelor preventive și pentru implicarea constantă în informarea comunității!”, transmite sursa citată.

FOTO ISU Neamț