Neamț. Victorie în instanță pentru primarul reales când era în arestul poliției

Primarul comunei Tarcău, Manole Dănuț Fîrțală, obține o primă victorie în instanță în dosarul de corupție deschis chiar înainte de alegerile locale, scrutin pe care l-a câștigat în timp ce se afla în arest preventiv (amănunte aici ).

La aproape un an de la trimiterea în judecată a edilului, alături de viceprimarul Lucian Popa și consilierul Sebastian Maxim, Tribunalul Neamț a dat o decizie favorabilă acestora în procedura de cameră preliminară. Judecătorii au admis o parte din excepțiile invocate de apărare și au constatat nereguli majore în modul de administrare a probelor.

În centrul deciziei se află implicarea Direcției Generale Anticorupție (DGA) în anchetă, în condițiile în care o hotărâre a Înaltei Curți stabilește că polițiștii anticorupție au competență doar în investigarea cadrelor Ministerului Afacerilor Interne. „Admite cererile și excepțiile (…) referitoare la nelegala delegare și nelegala efectuare a actelor de urmărire penală și a administrării probelor de către lucrătorii din cadrul Direcției Generale Anticorupție”, se arată în încheierea Tribunalului Neamț.

Consecința este una semnificativă: instanța a anulat un număr important de probe, inclusiv procese-verbale de supraveghere, dar și documente rezultate din perchezițiile efectuate la Primăria Tarcău, la locuințele inculpaților, asupra acestora și asupra autoturismelor folosite.

În aceste condiții, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț este obligat să decidă rapid dacă menține trimiterea în judecată pe baza probelor rămase sau dacă reface ancheta. Judecătorii au stabilit neregularitatea rechizitoriul și au dispus eliminarea tuturor referirilor la probele declarate nelegale, oferind procurorilor un termen de 5 zile pentru a-și preciza poziția.

Dosarul a avut un impact puternic în plan local încă de la început. În mai 2024, cu doar câteva săptămâni înainte de alegeri, anchetatorii au descins la Primăria Tarcău și la mai multe adrese din comună. Primarul și un consilier au fost reținuți și apoi arestați preventiv (amănunte aici). În plină campanie electorală, cu buletinele de vot deja tipărite, Fîrțală a rămas în cursă și a fost reales, în ciuda faptului că se afla în spatele gratiilor.

Abia la finalul lunii iunie 2025, după revocarea definitivă a controlului judiciar care îi interzicea exercitarea funcției, acesta a revenit efectiv în fruntea administrației locale (amănunte aici). Decizia de acum a Tribunalului Neamț nu stabilește vinovăția sau nevinovăția inculpaților, dar schimbă semnificativ datele procesului, punând sub semnul întrebării o parte esențială a probatoriului.