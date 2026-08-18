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Neamț. Verificări rutiere pe DN 2 – E 85 – acțiune tip RELEU

de Sofronia Gabi

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț intensifică controalele pe unul din cele mai tranzitate drumuri din județ, DN 2 – E 85. O acțiune tip RELEU este programată pe 18 august în intervalul orar 13:00 – 17:00. Oamenii legii vor acționa cu toate mijloacele din dotare, scopul declarat al acțiunii fiind reducerea accidentelor de circulație. Polițiștii rutieri vor fi însoțiți de specialiști din cadrul Registrului Auto Român și ITRSC Neamț.

Drumul Național 2 este puntea de legătură între 8 județe, fiind unul dintre cele mai tranzitate drumuri din județul Neamț. Astăzi, în intervalul orar 13:00-17:00, polițiștii rutieri vor acționa, pe acest sector de drum, pentru siguranța traficului și prevenirea evenimentelor rutiere.

Acțiunea se desfășoară în sistem RELEU, cu participarea structurilor rutiere din toate cele 8 județe traversate de DN 2 și vizează întreaga paletă de abateri de la regimul rutier. În activități vor fi angrenați polițiști rutieri din cadrul Serviciului Rutier Neamț, precum și efective de la toate formațiunile de poliție rutieră de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț”, anunță IPJ Neamț.

FOTO IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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