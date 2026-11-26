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Inspectorii de muncă nemțeni au efectuat o acțiune de control care a vizat agenții economici cu obiect de activitate transportul rutier. Activitatea a avut loc în perioada 16 – 20 noiembrie și a făcut parte din campania națională pentru verificarea modului în care se respectă legislația în domeniul relațiilor de muncă.

„În cadrul acestei acțiuni, inspectorii de muncă au efectuat 22 controale. O parte dintre controalele efectuate în trafic au fost realizate împreună cu inspectori din cadrul ISCTR Neamț. Pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au aplicat angajatorilor 3 amenzi în cuantum de 45.500 lei. Au fost dispuse 16 măsuri de remediere a neconformităților constatate”, conform Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț. La un angajator a fost identificată o persoană care presta activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității.

Printre neregulile găsite în teren se numără primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității, nerespectarea obligației de a ține la locul de muncă evidența orelor prestate zilnic de fiecare salariat, precum și nerespectarea obligației de a descărca și stoca datele din cardurile de conducător auto și din tahografele digitale la termenele stabilite de lege.

Controlul a urmărit creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii.